»Schuld ist Präsident Recep Tayyip Erdogan«

Stoyan Nenov/REUTERS Eines der durch das Erdbeben zerstörten Wohngebäude in Kahramanmaras (8.2.2023)

Die Zahl der Todesopfer bei den Erdbeben in der Türkei und Syrien steigt auf mehr als 10.000 an. Internationale Hilfsorganisationen sind vor Ort, um verschütteten und obdachlos gewordenen Menschen zu helfen. Wie ist die Lage im Gebiet der Selbstverwaltung in Nordostsyrien?

Auch dort in Rojava sind Häuser eingestürzt, es gibt Verletzte und Hunderte Tote. Unter anderem in Kobani und Manbidsch waren die Erdbeben schwer. Der tatsächliche Schaden ist noch nicht absehbar. Viele Häuser sind nach dem Krieg gegen die Terrororganisation »Islamischer Staat« in den vergangenen Jahren neu erbaut worden. Da seit 1920 bekannt ist, dass es in diesen Gebieten Erdbebengefahr gibt, wurden sie sicher konstruiert. Allerdings waren Häuser noch von Angriffen der Türkei beschädigt, stürzten deshalb schneller ein. Der dortige Kurdische Rote Halbmond hilft vor Ort. Die türkische Armee hat noch in der Nacht zum Dienstag die am Montag von schweren Beben getroffene Stadt Tel Rifat und die Region Shehba bombardiert. So sieht »Erdbebenhilfe« des AKP/MHP-Regimes aus!

Insbesondere Städte im Süden der Türkei, wo oft mehrheitlich Kurdinnen und Kurden leben, sind betroffen?

Ja. Dort gibt es Tausende Tote. Weiterhin befinden sich Tausende Menschen noch unter Trümmern von zerstörten Gebäuden. Kälte und Schnee erschweren die Rettungsarbeiten. Zwar kommen internationale Helferinnen und türkische Helfer, meist jedoch ohne schweres Gerät. Der Staat hilft der eigenen Bevölkerung nicht. Mit bloßen Händen sind die Menschen nicht zu retten. In Amed (auch: Diyabarkir) wurden Menschen in einer Fabrik untergebracht und verköstigt. Auch ein Hotel beherbergt Betroffene.

Zusammen mit kurdischen Vereinen stellen wir Geld zur Verfügung und sammeln Spenden. Maras wurde zweimal hintereinander mit Beben über Stärke sieben getroffen, es gab viele Einstürze. Die Start- und Landebahn am Flughafen Hatay ist aufgerissen. Das zeigt, wie korrupt gebaut wurde. Seit Jahren ist bekannt, dass Häuser nicht erdbebensicher sind – obgleich eigens dafür 1999 eine Steuer eingeführt wurde. Auf Wissenschaftler wurde nicht gehört, Maßnahmen nicht getroffen. Schuld ist der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan. Jetzt gibt es kaum Hilfe, die Menschen sind auf sich allein gestellt.

Laut Medienberichten soll es nur einen offenen Grenzzugang der Türkei geben, um internationale Hilfe in Syrien zu ermöglichen. In der Türkei zu helfen sei einfacher, weil man mit der staatlichen Katastrophenschutzbehörde AFAD einen zentralen Ansprechpartner habe. Ist das so?

Freilich gibt es in Rojava Ansprechpartner. Das Problem ist aber, dass die Türkei nur zu den von ihr selbst kontrollierten Gebiete in Syrien einen Grenzgang geöffnet hat: in Richtung Afrin, wo das türkische Militär zusammen mit Dschihadisten Anfang 2018 völkerrechtswidrig ein­marschiert ist. In diesen am schlimmsten betroffenen Gebieten können wir nicht helfen, weil die Türkei uns nicht durchlassen würde.

Mutmaßlich sollen IS-Kämpfer das Beben zur Flucht aus einem Gefängnis in Rajo im Kanton Afrin genutzt haben. Was ist Ihnen dazu bekannt?

Das halten wir für eine Nebelkerze seitens der Türkei. Diese Information aus dem türkisch kontrollierten Gebiet ist bisher von internationalen Organisationen nicht bestätigt. Tatsächlich ist nicht einmal bekannt, wie viele Gefängnisse in der Türkei von Beben betroffen sind, wo Tausende kurdische und politische Oppositionelle gefangen gehalten sind. Man versucht auch, von unterlassener Hilfe in den kurdischen Gebieten abzulenken. Die Zahl der dortigen Toten wird heruntergespielt.

Bundeskanzler Olaf Scholz hat Erdogan finanzielle Hilfe zugesagt. Was sollte die deutsche Regierung tun, damit diese ankommt?

Sie sollte dem türkischen Regime kein Geld geben. Von anderen Katastrophen wissen wir, dass geleistete Hilfe großteils einbehalten wird. Das Geld ist bei internationalen Organisationen besser aufgehoben als bei türkischen Behörden. Der Kurdische Rote Halbmond leistet seit 30 Jahren Hilfe, wird aber von der türkischen und der deutschen Regierung ignoriert. Wir arbeiten ehrenamtlich und haben bislang keinen einzigen Euro erhalten. Man tut so, als gäbe es weder kurdische Gebiete noch ihre Hilfsorganisationen.