Scholz verlangt von Verbündeten Einheit

Markus Schreiber/AP Photo/dpa In Gedanken vielleicht schon in Paris: Kanzler Olaf Scholz am Mittwoch während der Debatte nach seiner Regierungserklärung im Bundestag

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat die Verbündeten in EU und NATO zur Geschlossenheit bei den Waffenlieferungen in die Ukraine aufgerufen. Er mahnte am Mittwoch in einer Regierungserklärung vor dem Bundestag zum bevorstehenden EU-Gipfel: »Der Zusammenhalt innerhalb unseres Bündnisses und unserer Allianzen ist unser höchstes Gut.« Ein »öffentlicher Überbietungswettbewerb nach dem Motto: Kampfpanzer, U-Boote, Flugzeuge – wer fordert noch mehr?« schade »unserer Geschlossenheit«. Er wolle »führen durch Zusammenführen«. Jede Dissonanz nutze allein dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und seiner Propaganda.

Linke und AfD kritisierten anschließend die deutschen Waffenlieferungen. AfD-Fraktionschefin Alice Weidel warf Scholz vor, »Deutschland de facto zur Kriegspartei zu machen in einem Krieg, der nicht der unsrige ist«. Zugleich beklagte sie, dass das vor einem Jahr beschlossene »Sondervermögen« in Höhe von 100 Milliarden Euro nicht verwendet werde, um »die Bundeswehr zu ertüchtigen«. Ähnlich kritisierte CDU/CSU-Fraktionschef Friedrich Merz, die »Zeitenwende« stehe »nur auf dem Papier«. Er stand Weidel beim Thema Migrationspolitik in nichts nach und warnte Scholz, »Hunderttausende« weitere Zuwanderer einzuladen. Fraktionschefin Amira Mohamed Ali von Die Linke forderte diplomatische Bemühungen statt Waffenlieferungen und warnte Scholz: »Sie riskieren immer mehr, dass Deutschland zur Kriegspartei wird«.



Zum dritten Thema des EU-Rates, »wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit« der EU, forderte Scholz die USA zu Entgegenkommen auf: »Unsere laufenden Gespräche über den Inflation Reduction Act sind dafür eine gute Ausgangsbasis – jedenfalls dann, wenn die USA auf Regeln verzichten, die europäische Unternehmen zum Beispiel gegenüber Unternehmen aus Kanada und Mexiko benachteiligen.«



Die Mitteilung, dass Scholz noch am Mittwoch die Präsidenten Frankreichs und der Ukraine, Emmanuel Macron und Wolodimir Selenskij, in Paris treffen werde, wurde erst nach Schluss der Debatte verbreitet.