Unter Waffenbrüdern

Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS Demonstrative Freundschaft: Britanniens rechter Regierungschef Sunak empfängt Selenskij in London (8.2.2023)

Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij hat am Mittwoch bei einem Besuch in London Gespräche über die weitere Aufrüstung der Ukraine geführt. Selenskij wurde zunächst von Premierminister Rishi Sunak an dessen Sitz in der Downing Street empfangen, hielt dann eine Rede vor den Parlamentsabgeordneten in Westminster und sollte danach zu einem Treffen mit ukrainischen Soldaten aufbrechen, die zur Zeit in Großbritannien ausgebildet werden. Auch ein Empfang bei König Charles III. war geplant. Vor den Abgeordneten bedankte sich Selenskij provokativ »im voraus« für britische Kampfjets, die er zu erhalten hofft. Sunak wiederum erklärte, das Vereinigte Königreich wolle der Ukraine zu einem »entscheidenden militärischen Sieg« verhelfen. Verteidigungsminister Ben Wallace wurde beauftragt zu überprüfen, welche Kampfjets London zur Verfügung stellen könnte.

Hauptertrag von Selenskijs Besuch in London sind – neben neuen Sanktionen gegen einige Russen und russische Unternehmen – weitere Zusagen zur militärischen Unterstützung der Ukraine. So sollen den 10.000 ukrainischen Soldaten, die in den vergangenen sechs Monaten in Großbritannien ausgebildet wurden, in diesem Jahr 20.000 weitere folgen. Insbesondere wird Großbritannien auch Marineinfanteristen und Kampfpiloten trainieren, letztere an Kampfjets nach NATO-Standards. In London hieß es dazu am Mittwoch ausdrücklich, der Schritt sei »langfristig« gedacht; für welche Kriegsphase der Einsatz der Piloten, also eine Lieferung von Kampfjets, geplant ist, ist nicht klar. Allerdings hat Sunak die rasche Lieferung nicht näher bezeichneter Waffen »mit größerer Reichweite« zugesagt. Bisher hatten sogar die USA vermieden, der Ukraine etwa Raketen zu liefern, mit denen sie russisches Territorium angreifen könnte.

Mit seinem erneuten Vorpreschen in Sachen Aufrüstung und Ausbildung der ukrainischen Streitkräfte setzt Großbritannien seine Bestrebungen fort, sich gegen Russland als transatlantische Speerspitze Europas zu positionieren. Bereits 2015, kurz nach der ersten heftigen Eskalation des Ukraine-Konflikts, hatte London das erste große Ausbildungsprogramm für ukrainische Soldaten gestartet; bis Kriegsbeginn sollen es mehr als 22.000 Ukrainer durchlaufen haben. Ab 2019 folgten Ausbildungsmaßnahmen für die ukrainische Marine – zunächst für Marinetaucher –, bevor die britische Regierung dann 2020 die Aufrüstung der ukrainischen Marine inklusive des Baus von Marinestützpunkten zusagte. Kurz vor Kriegsbeginn kam die Lieferung von Panzerabwehrwaffen hinzu. Auch während des Krieges hat sich das Vereinigte Königreich immer wieder als Eisbrecher bei neuen Waffenlieferungen betätigt, zuletzt bei der Zusage von Kampfpanzern.

Gut belegt ist zudem, dass Anfang April 2022 der zu dieser Zeit amtierende Premierminister Boris Johnson eine Schlüsselrolle dabei spielte, Kiew mit dem Angebot umfassender Waffenlieferungen zur Ablehnung eines Waffenstillstandes zu bewegen, der damals in greifbarer Nähe schien. Selenskij bedankte sich nun explizit bei Johnson für dessen Unterstützung.

Der Speerspitzenrolle Großbritanniens entspricht es, dass Selenskij das Land als drittes seit Kriegsbeginn besuchte. Im Dezember hatte er einen Kurztrip nach Washington unternommen und auf dem Rückweg im polnischen Rzeszow Station gemacht. Mittwoch abend wurde Selenskij in Paris erwartet, diesen Donnerstag soll er Gespräche in Brüssel führen und außerdem vor dem Europaparlament auftreten, das dafür eigens zu einer Sondersitzung beordert wurde – zum ersten Mal überhaupt für eine einzige Ansprache eines auswärtigen Gasts.