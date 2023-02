Die Sache mit dem Krieg

Oslo. Die Sportverbände in Nordeuropa sind einheitlich gegen eine mögliche Rückkehr von Sportlerinnen und Sportlern aus Russland und Belarus zu Olympia und anderen internationalen Sportwettbewerben. »Die Situation mit dem Krieg in der Ukraine hat sich nicht geändert«, schrieben die Olympischen Komitees, Paralympischen Komitees und Sportverbände in den nordischen Ländern in einem gemeinsamen Brief, der am Dienstag unter anderem an das Internationale Olympische Komitee (IOC) geschickt wurde. (dpa/jW)