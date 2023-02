Strafe für Spontanprotest

Rene Traut/imago Die Obrigkeit bevorzugt brav bei ihnen registrierte Versammlungen: Demonstration von »Siegen gegen rechts« (15.5.2021)

Ein Antifaschist aus Siegen musste am eigenen Leib erfahren, wozu das seit einem Jahr gültige NRW-Versammlungsgesetz die Polizei ermächtigt: Weil er sich im April 2022 zusammen mit anderen vor einen Wahlkampfstand der AfD gestellt und ein Schild (»Gegen Nazis«) hochgehalten hatte, führte die Staatsmacht am 12. Januar 2023 eine Razzia bei dem 29jährigen durch. Auf den Fall hat am Freitag die Ortsgruppe Siegen der Solidaritätsorganisation Rote Hilfe e. V. aufmerksam gemacht.

Demnach hatte es gegen 6.30 Uhr an der Haustür des 29jährigen geklingelt. Als dieser öffnete, habe eine Polizistin unmittelbar ihren Fuß in die Tür gestellt und »Hausdurchsuchung!« gerufen. Der Betroffene habe um Aushändigung eines Durchsuchungsbeschlusses gebeten und wollte Kontakt zu seiner Anwältin aufnehmen. Dem seien die Beamtinnen und Beamten zunächst nachgekommen. Doch noch während des Telefongesprächs hätten sie versucht, weiter in die Wohnung zu gelangen. Mit den Worten »Es reicht jetzt« sei der Mann gewaltsam zu Boden gebracht, mit Handschellen fixiert und mit Pfefferspray angegriffen worden. Es sei eine rund eineinhalbstündige Durchsuchung der Wohnung ohne unabhängige Zeugen erfolgt. Diese sind gesetzlich allerdings vorgesehen.

»Solche Erfahrungen hinterlassen den Beigeschmack, dass jede Form von politischer Meinungsäußerung auf der Straße diffuse Verfolgungen durch staatliche Organe bis in die eigene Wohnung nach sich ziehen kann«, kritisierte Lola Münch, Sprecherin des Bündnisses »Versammlungsgesetz NRW stoppen«, laut Mitteilung vom Montag. Das allgemeine Versammlungsgesetz erkenne das Recht darauf an, aus aktuellem Anlass augenblicklich eine Spontanversammlung ohne Anmeldung zu bilden. Es sei fraglich, warum der Protest gegen einen AfD-Stand nicht genau so einen aktuellen Anlass darstellen solle, erklärte Münch. Sie verwies auf Artikel 8 des Grundgesetzes. Die gesetzlich vorgesehene Bestrafung einer Nichtanmeldung sei daher verfassungswidrig, eine darauf gestützte Hausdurchsuchung erst recht.

Laut Rote Hilfe e. V. seien damals sämtliche Zimmer der Wohnung, der Keller und ein Pkw Gegenstand der Razzia gewesen. Dies hätte auch Räume betroffen, die nicht dem Beschuldigten gehören und für deren Durchsuchung keine Rechtsgrundlage vorgelegen hätte. Weiter sei er zur Herausgabe der PIN-Codes für seine elektronischen Arbeitsgeräte aufgefordert worden. Dazu sei der 29jährige jedoch nicht verpflichtet gewesen. Die Hausdurchsuchung sei mit der Beschlagnahmung von Datenträgern sowie eines Smartphone und eines Laptop sowie einer Antifa-Fahne geendet, welche der Staatsschutzabteilung des Polizeipräsidiums übergeben worden sei. Gegen die Razzia wurde im Anschluss durch den Rechtsbeistand Beschwerde eingelegt.

Das Versammlungsgesetz definiert bereits eine Ansammlung von mindestens drei Personen, die ihre politische Meinung äußern, als Versammlung. Diese muss im Vorfeld unter Nennung seines Namens und weiterer verpflichtender Angaben bei der Polizei angemeldet werden. Wer dies nicht tut, kann laut Paragraph 27 mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft werden. Und falls sich niemand findet, der sich freiwillig als Versammlungsleitung benennt, darf faktisch die Polizei selbst festlegen, wen sie dafür hält.

Zum Jahresbeginn hatte das Bündnis gemeinsam mit der Gesellschaft für Freiheitsrechte e. V. Verfassungsbeschwerde gegen das Versammlungsgesetz eingereicht. »Wir wehren uns dagegen, dass ein dermaßen undemokratisches Versammlungsgesetz dazu führt, dass die Versammlungsfreiheit in NRW massiv beschränkt wird«, so Beschwerdeführerin Iris Bernert-Leushacke.