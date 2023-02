»Glück auf, Frank Baier«. Konzert. »Die Grenzgänger« und Freunde erinnern an die »Stimme des Ruhrgebiets« und singen seine Lieder. Frank sammelte die Lieder der Bergarbeiter und rettete sie vor dem Vergessen. Er sang vor den Toren der Zechen und Stahlwerke zur Unterstützung streikender und ausgesperrter Arbeiter und spielte mit »Ton Steine Scherben«. Am 12. Februar wäre er 80 Jahre alt geworden. Sonnabend, 11.2., 20 Uhr. Ort: Kom’ma-Theater, Schwarzenberger Str. 147, Duisburg

»Jean Ziegler – Der Optimismus des Willens«. Film. Der junge Ziegler war 1964 bei der ersten UN-Weltzuckerkonferenz in Genf der Chauffeur von Che Guevara. Als Ziegler ihn fragte, ob er ihn mit nach Kuba nehmen könne, antwortete dieser, Ziegler müsse in Genf bleiben, um gegen den Kapitalismus zu kämpfen. Seit diesem Moment kämpft der Schweizer gegen die Ungerechtigkeiten der Welt und den Einfluss mächtiger Oligarchen. Mittwoch, 15.2., 19.30 Uhr. Ort: Einewelthaus, Schwanthalerstr. 80, München

»Der NATO-Krieg in der Ukraine als Motor der Rechtsentwicklung in Deutschland«. Diskussionsveranstaltung mit M&R-Chefredakteurin Susann Witt-Stahl. Dass der Bundeskanzler in Kiew den Gruß der ukrainischen Nationalisten ausgerufen hat, ist ein Zeichen für den Führungsanspruch des BRD-Imperialismus. Die verordnete »Zeitenwende« bedeutet Geschichtsrevisionismus, Revanchismus und Militarisierung unserer Gesellschaft. Freitag, 10.2., 18 Uhr. Ort: Magda-Thürey-Zentrum (MTZ), Lindenallee 72, Hamburg. Veranstalter: Hamburger Forum für Völkerverständigung und weltweite Abrüstung