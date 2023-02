Der Eifeler Krimiautor und Verleger Ralf Kramp wird mit dem Ehren-Glauser 2023 des Vereins für deutschsprachige Kriminalliteratur Syndikat ausgezeichnet. Mit der Ehrung werde Kramps »herausragendes Engagement für die deutschsprachige Krimiszene« gewürdigt, teilten das Syndikat und der KBV Verlag in Hillesheim (Rheinland-Pfalz) mit. Die Auszeichnung soll Kramp am 10. Mai beim Krimifestival Criminale in Darmstadt überreicht werden. Kramp betreibt in Hillesheim zusammen mit seiner Frau Monika Kramp seit 2007 das Kriminalhaus, in dem sich neben dem Café Sherlock auch das Deutsche Krimiarchiv mit mehr als 30.000 Büchern befindet. Der gebürtige Rheinländer ist auch im Planungsteam beim Krimifestival »Tatort Eifel« in der Eifel dabei. Im Verein Syndikat sind mehr als 800 Krimiautorinnen und Krimiautoren aus Deutschland, Österreich und der Schweiz aktiv. (dpa/jW)