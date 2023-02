Ein durstiger Mann

Keystone/ZUMA/imago »Erschießt mich in meiner Abwesenheit« – Brendan Behan

Seine charismatische Persönlichkeit konnte seiner literarischen Produktion durchaus das Wasser reichen: Der irische Autor Brendan Behan (9. Februar 1923 bis 20. März 1964) wurde in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, der auf der grünen Insel »The Emergency« genannt wurde, vor allem mit den beiden Theaterstücken »Der Mann von morgen früh« (»The Quare Fellow«, 1956) und »Die Geisel« (»The Hostage«, 1958) berühmt. Beide kamen bis in die 80er Jahre häufig auch an ost- und westdeutschen Theatern zur Aufführung, »Die Geisel« etwa in der Spielzeit 1988/89 am Deutschen Theater in Berlin unter der Regie von Thomas Langhoff. Der Spiegel berichtete bereits am 7. April 1959 eine Begebenheit aus früheren Jahren in Ostberlin: »Brendan Behan, 32, irischer Schriftsteller und Alkoholiker, machte während seines Aufenthalts in Berlin überraschende Erfahrungen mit dem volksdemokratischen Lebensstil in Ostberlin. Er nahm eine Westberliner Taxe, um einen Besuch in der Redaktion des Ostberliner Neuen Deutschlands zu machen und versuchte dort, den Taxifahrer mit ins Gebäude zu bringen. Der Pförtner weigerte sich jedoch, den Fahrer einzulassen, worauf der Ire unter Protest (›Ein echter Proletarier hat wohl keinen Zutritt mehr‹) wieder in den gemieteten Kraftwagen stieg, um nach Westberlin zurückzufahren.«

*

2019 erschien bei Cork University Press der Sammelband »Reading Brendan Behan«. Die primäre Intention, die mit dieser Publikation verfolgt wurde, besteht darin, die im irisch-republikanischen Arbeitermilieu groß gewordene Person Behan, den Rebellen, den Trinker (»Ich trinke nur bei zwei Gelegenheiten – wenn ich durstig bin und wenn ich es nicht bin«) und Schwadroneur von seinem Werk zu trennen. Dazu musste der einstige IRA-Mann Behan zum »Terroristen« stilisiert werden. Mit 16 Jahren unternahm Behan eine – von der IRA nicht gebilligte – Reise nach Liverpool, wo er wegen des Besitzes von Sprengstoff verhaftet wurde. Der Jugendknast Hollesley Bay Borstal, in dem Behan einsaß, wird in »Reading Brendan Behan« zu einem Eden, in dem ein Begriff von Paradies existiert habe, bei dem die Unterschiede zwischen Engländern und Iren verwischt worden seien. Hervorgehoben wird der edle Reformwille des Knastleiters, als sei die Reform des Gefängnisses nicht so alt wie das Gefängnis selbst, als beruhe die Selbstverständlichkeit des Gefängnisses nicht auf seiner vorausgesetzten oder geforderten Rolle als Apparat zur Umformung der Individuen. Behan, so mussten wir lesen, habe in dieser Reforminstitution etwas über das Leben jener Engländer erfahren, die er zuvor gerne in den Liverpooler Docks in die Luft gejagt hätte. So wird jener »Terrorist« kon­struiert, den man vom Autor Behan trennen möchte. Der hat seine Knastzeit in »Borstal Boy« (1958) geschildert. Über seine Rückkehr nach Dublin berichtete er: »Als ich nach Dublin zurückkehrte, wurde ich (von der IRA) in meiner Abwesenheit vor ein Kriegsgericht gestellt und in meiner Abwesenheit zum Tode verurteilt, so dass ich sagte, dann könnten sie mich ja auch in meiner Abwesenheit erschießen.«

*

Behan, der das Malerhandwerk erlernt hatte, verbrachte 1950 einige Zeit am St. John’s Point in der Grafschaft Donegal, um den dortigen Leuchtturm anzustreichen. Der Leuchtturmwärter Blakely war mit der Arbeit ganz und gar nicht zufrieden und schrieb daher am 9. August 1950 einen Brief an den »Engineer, Irish Lights Office, Dublin«:

»Sir,

ich muss berichten, dass der Maler gestern den ganzen Tag der Arbeit fernblieb und erst heute morgen um 1 Uhr 25 zum Leuchtturm zurückkehrte. (…) Ferner muss ich berichten, dass seine Haltung die einer sorglosen Gleichgültigkeit ist und er keinen Respekt gegenüber dem Eigentum und der Ausrüstung des Auftraggebers zeigt. Er verschwendet mutwillig Materialien, öffnet Farbeimer und -dosen mit einem schweren Hammer, so dass der Inhalt herauskippt und nun unter der Tür des Farblagers nach draußen fließt. Er setzt Tünche dem Wetter aus, lässt überall ungereinigte Pinsel herumliegen und beseitigt das von ihm angerichtete Durcheinander nicht, sondern stapft darin herum. Seine Sprache ist unflätig, und er schert sich nicht um Recht und Ordnung. Er hat die Oberfläche einer Wand angekokelt. Er mischt Spachtelmasse, Farbe etc. mit der bloßen Hand und wischt nichts weg. Das freie Haus, das sauber und bereit war für die Maler, wurde binnen einer Woche zu einem absoluten Saustall. Stinkende leere Milchflaschen, Nahrungsmittel, Kohle, Asche und Abfall liegen auf dem Boden des Hauses herum, das sich in einem skandalös verdreckten Zustand befindet.

Ich lade Irish-Lights-Bedienstete ein, den Leuchtturm zu inspizieren und diese Mitteilungen zu verifizieren.

Er ist das übelste Exemplar, dem ich in meinen dreißig Dienstjahren begegnet bin. Ich fordere seine Entlassung, damit kein gutes Material unbrauchbar gemacht und diese Einrichtung hier nicht ruiniert wird.

Ihr ergebener Diener,

D. Blakely

Leuchtturmwärter«

*

Ab 1948 hielt sich Behan mehrfach in Paris auf, um ernsthaft an seiner schriftstellerischen Karriere zu arbeiten, wenn er auch erzählte, er sei dort Kuppler in Harry’s Bar gewesen und habe reichen Amerikanern Französinnen zugeführt. In der Zeitschrift Merlin las Behan 1952 den Artikel eines Richard Seaver über Samuel Beckett, der gerade als Autor von »Warten auf Godot« (En attendant Godot) bekannt wurde. Behan wollte Beckett unbedingt treffen und quälte Seaver, er möge dessen Adresse rausrücken. In seinen Memoiren »The Tender Hour of Twilight« schreibt Seaver, Behan habe als erstes zu ihm gesagt: »James Joyce habe ich verpasst.« Dann habe er zu einer Tirade angehoben: »Ich hasse diesen verdammten Yeats. Flann O’Brien lässt mich kalt. Er ist so verdammt irisch. Dies gilt auch für John Millington Synge, der sein verdammtes Ohr an die verdammte Wand drückte, um zu lauschen, wie die Bauern wirklich redeten, und das Abgelauschte dann in seine verdammten Theaterstücke zu packen und so zu tun, als sei das Ganze von ihm! Elender Dieb!« Über Beckett sagte Behan: »Er wird mich empfangen, wie Joyce ihn empfangen hat.« So war es dann auch, und Beckett prophezeite Seaver nach dem Treffen, der arme Kerl Behan werde wegen seines übermäßigen Alkoholkonsums keine weiteren zehn Jahre leben.

*

Am 20. März 1964 starb Behan im Dubliner Meath Hospital. Angeblich waren seine letzten Worte, gerichtet an die Nonne, in deren pflegerischer Obhut er sich befand: »Sister, mögen all Ihre Söhne Bischöfe sein.«