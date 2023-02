Ausstand im NHS

Toby Melville/REUTERS Einige von 300.000 in England und Nordirland: Beschäftigte vor Krankenhaus am Montag in London

Es war ein historischer Ausstand: Am Montag und Dienstag wurde der britische Gesundheitsdienst so stark bestreikt wie noch nie zuvor. Trotzdem bleibt die Regierung hart und verweigert weiter Verhandlungen. Weitere Streiks in den kommenden Wochen könnten daher noch größer ausfallen. Wie lange Regierungschef Rishi Sunak angesichts dieser Situation noch Lohnerhöhungen blockieren kann, ist ungewiss. Denn in der konservativen Partei beginnt sich wieder das Nachfolgekarussell zu drehen.

Aufgrund der Teuerungen und der anhaltenden politischen Krise sinkt derzeit auch die Zustimmung für die Regierung immer weiter. Laut einer Yougov-Umfrage unterstützen zwei Drittel der Briten die NHS-Streiks. Zugleich fallen die Umfragewerte für die Tories ins Bodenlose. Am 4. Mai stehen Regionalwahlen an. Eine herbe Wahlschlappe wird erwartet.

Innerparteilich wird daher am Sessel von Sunak, der noch keine vier Monate im Amt ist, gesägt: Das innerparteiliche Kontrollgremium »1922-Komitee« erwägt laut dem Sunday Telegraph eine Statutenänderung, um gegen Sunak ein Misstrauensvotum zu ermöglichen, wenn die Partei bei den Kommunalwahlen eine schwere Niederlage erleidet.

Derzeit bedarf es 15 Prozent der Abgeordneten im Unterhaus, um nach zwölf Monaten im Amt, ein Misstrauensvotum einzubringen. Das »1922-Komitee« überlegt, die Zwölf-Monats-Regel abzuschaffen. Das könnte eine Rückkehr von Boris Johnson nach den Mai-Wahlen ermöglichen, vermutet die Zeitung, die enge Kontakt zu den Tories hält. Wer auch immer die Tories und die Regierung nach den Mai-Wahlen führt, wird wohl weiterhin mit einer kämpfenden Arbeiterklasse konfrontiert sein.

An dem Streik am Montag und Dienstag im NHS, zu dem die Pflegegewerkschaft RCN gemeinsam mit anderen Gewerkschaften des Gesundheitswesens aufgerufen hatten, beteiligten sich laut BBC 300.000 Beschäftigte in England und Nordirland. Bei insgesamt 73 NHS-Betreibern wurde die Arbeit niedergelegt, das waren fast doppelt so viele wie bei den ersten Streiks im Dezember. In Wales und Schottland wurden die Aktionen pausiert, da die dortigen Lokalregierungen verbesserte Angebote zur Verhandlung vorlegten. In den beiden Landesteilen waren aber andere Gesundheitsarbeiter wie die Rettungsfahrer im Ausstand.

Laut einem Bericht der Zeitschrift Tribune vom Dienstag fiel das Durchschnittsgehalt von Pflegern seit 2010 um 5.000 Pfund pro Jahr. Aufgrund der schlechten Entlohnung würde ein Drittel der Pfleger nicht genug Geld haben, um Essen und Heizkosten zu bezahlen, daher würden 14 Prozent von Ihnen regelmäßig Lebensmitteltafeln aufsuchen müssen.

Die Gewerkschaft RCN verlangt Lohnerhöhungen von fünf Prozent über der Inflationsrate. Sunak weigert sich, an den Verhandlungen teilzunehmen. Zu Streikbeginn veröffentlichte RCN-Generalsekretärin Pat Cullen einen Brief, in dem sie Sunak zur Teilnahme an den Gesprächen aufforderte: »Sprechen Sie diese derzeitige Sackgasse an. Ich habe deutlich gemacht, dass die Aufnahme von Verhandlungen und das Unterbreiten sinnvoller Angebote Streiks abwenden kann.« Cullen fügte hinzu: »Die Regierung wird zunehmend isoliert, wenn sie sich weigert, die NHS-Verhandlungen aufzunehmen. Solange das nicht geschieht, werden wir streiken.«

Bereits vor den dieswöchigen Streiks mussten 88.000 Behandlungen aufgrund der Arbeitskämpfe abgesagt werden. Notfallambulanzen und unabdingbare Behandlungen bei schweren Krankheiten wie Krebs wurden am Montag und Dienstag durchgeführt. Zu den Streikenden zählten auch 9.000 Rettungsfahrer der GMB-Gewerkschaft. Ihre Generalsekretärin, Rachel Harrison, schrieb am Montag: »Unsere Mitglieder haben das Warten satt, also kamen sie ins Parlament, um mit (Gesundheitsminister, jW) Steve Barclay zu sprechen. Doch er war zu beschäftigt, um sich mit ihnen zu treffen.« Die Rettungsfahrer werden daher bereits an diesem Donnerstag wieder die Arbeit niederlegen. Danach sind sieben weitere NHS-Streiktage bis Ende Februar angesetzt.