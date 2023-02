Klinkenputzen in Kathmandu

Amit Machamasi/ZUMA Wire/imago Proteste in Kathmandu gegen US-Einmischung in Nepal am 9. April 2022

In Nepal gibt sich in diesen Tagen hoher Besuch aus Washington die Klinke in die Hand: Am Dienstag wurde Samantha Power erwartet, wie die englischsprachige Kathmandu Post berichtete. Sie arbeitet für die dem US-Außenministerium unterstehende Agentur für Internationale Entwicklung (USAID). Auf ihrem Programm stehen unter anderem Treffen mit Studenten, Unternehmen und auch Regierungsbeamten. Bei einer Veranstaltung mit dem Titel »Vertiefung der Partnerschaft zwischen den USA und Nepal« sollte sie mit Außenministerin Bimala Rai Paudyal zusammenkommen.

Ganz harmlos wird es bei ihrem Besuch allerdings nicht zugehen. Denn auch ein Gespräch mit dem neuen Premierminister Nepals, Pushpa Kamal Dahal – bekannt unter seinem Kampfnahmen »Prachanda« – von der Kommunistischen Partei Nepals (Maoistisches Zentrum), ist vorgesehen. Denn Dahal, der am 25. Dezember vergangenen Jahres als Regierungschef vereidigt wurde, war nicht der Wunschkandidat Washingtons.

Seit langer Zeit versuchen die USA, Nepal für ihren aggressiven Kurs in der Region gegen China auf ihre Seite zu ziehen. Das Land versucht allerdings – insbesondere unter der neuen Regierung – sich aus der Konfrontation heraus­zuhalten. Nur mit unverhohlenen Drohungen konnte Washington beispielsweise vor etwa einem Jahr Nepal eine Vereinbarung mit der staatlichen US-Agentur Millennium Challenge Corporation (MCC) aufzwingen. Zur Finanzierung von Infrastrukturprojekten sollen nun über einen Zeitraum von fünf Jahren 500 Millionen US-Dollar ausgeschüttet werden.

Die Kommunisten, die damals bereits mit in der Regierung saßen, leisteten allerdings bis zum Schluss erbitterten Widerstand. Sie fürchteten, der Vertrag würde die Souveränität des Landes gefährden und die Beziehungen zu China verschlechtern. Erst nach einem Ultimatum aus Washington beugten sich die Kommunisten.

Erfolgreich wehren konnten sie sich allerdings gegen die angetragene militärische Kooperation. Im Juni musste die von der nepalesischen Kongresspartei geführte Regierung bekanntgeben, dass sie nicht dem State Partnership Program des US-Verteidigungsministeriums beitreten wird. Seit Jahren bemüht sich das Pentagon, den Himalajastaat mit an Bord zu holen, wiederholt hatten auch andere Regierungen in Kathmandu zuvor das Ansinnen abgelehnt. Vollständig ist die Sache zwar immer noch nicht vom Tisch, aber ganz offensichtlich gibt es in den USA die Sorge, dass sie auch in anderen Belangen von den regierenden Kommunisten zukünftig die kalte Schulter gezeigt bekommen könnten.

In diesem Sinne wird man auch einen weiteren Besuch werten müssen. Bereits am 30. Januar machte Brechstangendiplomatin Viktoria Nuland dem neuen Premier ihre Aufwartung. Wo die Unterstaatssekretärin für politische Angelegenheiten des US-Außenministeriums auftaucht, da ist Ärger nicht fern. In der kommenden Woche wird nun noch Afreen Akhter aus Washington erwartet. Sie ist stellvertretende Staatssekretärin im Büro für süd- und zentralasiatische Angelegenheiten des US-Außenministeriums. Die Kathmandu Post zitierte am Dienstag einen nicht namentlich genannten Regierungsvertreter, der erklärte, Nuland habe über die allgemeine Agenda der politischen und diplomatischen Beziehungen zwischen Nepal und den USA gesprochen, Power gehe es um wirtschaftliche Zusammenarbeit, Akhter werde regionale Themen erörtern.

In China wird dieses Werben aufmerksam verfolgt. Die häufigen Besuche deuten darauf hin, dass die USA wegen der »zukünftigen ideologischen Ausrichtung Nepals nervös sind«, zitiert die englischsprachige chinesische Tageszeitung Global Times am Sonntag Qian Feng, den Leiter der Forschungsabteilung des Nationalen Strategieinstituts an der Tsinghua-Universität. Lin Minwang, Professor am Institut für Internationale Studien an der Fudan-Universität, weist hingegen darauf hin, dass Nepal sich unter der neuen Regierung zwar vielleicht etwas an China annähern könnte, »aber im großen und ganzen wird Nepal in seiner Diplomatie neutral und bündnisfrei bleiben«.