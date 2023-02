Linke setzt sich durch

Karen Toro/REUTERS Leonidas Iza, der Vorsitzende der Indigenenvereinigung Conaie, bei der Stimmabgabe in Latacunga, 5. Februar 2023

Bei Kommunal- und Regionalwahlen in Ecuador hat die Regierung des neoliberalen Präsidenten Guillermo Lasso am Sonntag eine empfindliche Schlappe erlitten. Dagegen konnte die Partei des ehemaligen ecuadorianischen Präsidenten Rafael Correa, »Revolución Ciudadana« (RC), zahlreiche Bürgermeisterämter und Präfekturen erobern. Bis Dienstag (Ortszeit) zeichnete sich ebenfalls ab, dass die Mehrheit der Bürger alle acht Fragen eines Referendums ablehnt, mit dem der Staats- und Regierungschef eine Reihe von Verfassungsänderungen vorantreiben wollte. Während Lasso seine Niederlage am Montag eingestehen musste, feiert die linke RC ihren Sieg.

»Nein zur Regierung«

»Das ist ein klares Nein zur Regierung und der Beginn des Wiederaufbaus unseres Landes«, bewertete die wiedergewählte Präfektin der 3,2 Millionen Einwohner zählenden Provinz Pichincha, Paola Pabón, die Ergebnisse. »Wir haben so viele Stimmen gewonnen wie nie zuvor. Das ist auch ein Erfolg der lateinamerikanischen Bewegung, in der sich die Erkenntnis durchgesetzt hat, dass nur progressive Regierungen die Krise bewältigen können«, erklärte Rafael Correas ehemalige Unterstaatssekretärin. Der wegen juristischer Verfolgung durch seine rechten Nachfolger im Exil lebende Expräsident (2007–2017) hatte den Wahlkampf seiner Bewegung von Mexiko aus geleitet. In Guayaquil, der größten Stadt, dem traditionellen Wirtschaftszentrum und zugleich auch größten Hafen Ecuadors, eroberte die »Revolución Ciudadana« das Bürgermeisteramt und beendete damit die 31jährige Herrschaft der rechten Partido Social Cristiano (PSC). Auch in der Hauptstadt Quito und zahlreichen weiteren Städten und Präfekturen setzten sich RC-Kandidaten gegen die bisherigen Amtsinhaber durch. »Ein Triumph der Bürgerrevolution«, gratulierte Correa am Montag über den Kurznachrichtendienst Twitter.

Am Sonntag waren rund 13,5 Millionen Wahlberechtigte aufgerufen, 23 Provinzpräfekten (Gouverneure), 221 Bürgermeister, Hunderte Stadt-, Land- und Gemeinderäte sowie die Mitglieder des Rates für Bürgerbeteiligung und soziale Kontrolle (CPCCS) zu wählen. Obwohl in Ecuador für alle Bürger über 18 Jahre die Wahlpflicht gilt, haben 2,6 Millionen Berechtigte nicht an den Abstimmungen teilgenommen. Die Beteiligung lag nach Angaben des Nationalen Wahlrats (CNE) bei 80,7 Prozent. Für viele überraschend war der Erdrutschsieg des linken Lagers, da Ecuador zuvor den gewalttätigsten Wahlprozess in seiner Geschichte erlebt hatte. Fünf Kandidaten oder deren Unterstützer waren ermordet worden, ein weiteres Dutzend wurde durch Schüsse oder Messerstiche verletzt. Am Vorabend der Wahl war Omar Menéndez, der Kandidat der »Revolución Ciudadana« für das Bürgermeisteramt der Gemeinde Puerto López, getötet worden. Trotzdem fielen auf ihn 46,2 Prozent der Stimmen, womit er die Wahl gewann. Nach den Gesetzen des Landes kann an seiner Stelle jetzt eine andere Person aus derselben Partei das Amt antreten.

Streiks und Proteste

Ein weiteres Debakel für die Regierungspartei ist das Ergebnis des Referendums zur Änderung der Verfassung. Lasso hatte im Herbst vergangenen Jahres – nach Demonstrationen, Streiks und Protesten indigener Gruppen gegen die zunehmende Armut und Gewalt – angekündigt, er wolle eine Volksabstimmung über acht Fragen durchführen, deren Annahme es ihm ermöglichen würde, »Probleme anzugehen, die Ecuador in der Vergangenheit nicht lösen konnte«. Das klare »Nein« zum Referendum sei der »unwiderlegbare Beweis für die Ablehnung Lassos durch das Volk«, kommentierte der ecuadorianische Ökonom Mauro Andino in einem Interview des Senders Radio TV Face. Kurz nachdem der Regierungschef seine Niederlage eingestanden und die anderen politischen Parteien zu »einer großen nationalen Einigung« aufgefordert hatte, lehnte Correa den Versuch Lassos ab und forderte dessen Absetzung vor Ablauf seiner Amtszeit. »Wir müssen die Vorstellung überwinden, dass Demokratie nur bedeutet, alle vier Jahre auf Wahlen zu warten. Lasso ist ein großer Betrüger, ein Komplize bei der Zerstörung des Landes und muss abgesetzt werden«, wurde Correa am Montag auf der Internetseite des Fernsehsenders Ecuavisa zitiert.