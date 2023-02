Künstler am Pranger

Henning Kaiser/dpa »We don’t need no thought control«: Roger Waters bei »The Wall« (Düsseldorf, 6.9.2013)

Als erste Abschiedstour – »The First Farewell Tour« – bezeichnet Roger Waters seine derzeitige Tournee »This Is Not A Drill«, die ihn im ersten Halbjahr 2023 durch knapp 40 Städte in 13 Staaten Europas führen soll. Für Deutschland sind im Mai Konzerte in Berlin, Hamburg, Köln, München und Frankfurt am Main angekündigt. Doch es gibt Bestrebungen, die Auftritte des Mitbegründers und prägenden Kopfes der Rockgruppe Pink Floyd aus politischen Gründen zu unterbinden oder zu boykottieren. Denn der 79jährige Musiker muss sich der beiden derzeit für eine Person des öffentlichen Lebens in Deutschland wohl tödlichsten Vorwürfe erwehren: Er wäre Antisemit und Putin-Unterstützer.

Der Antisemitismusvorwurf ist nicht neu. Festgemacht wird er insbesondere daran, dass Waters Anhänger der Israel-Boykottkampagne BDS ist, die den zionistischen Staat zur Anerkennung der Rechte der Palästinenser drängen will. Ein bei seinen Rockshows gezeigtes, mit Helium gefülltes Riesenschwein, auf dem – neben anderen Symbolen – auch ein Davidstern zu sehen ist, leitet Wasser auf die Mühlen von Waters’ Kritikern. Der WDR und weitere öffentlich-rechtliche Sendeanstalten beschlossen bereits 2017, seine Konzerte nicht mehr zu übertragen. Und Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) erklärte den Musiker 2018 zur Persona non grata.

Inzwischen steht Waters auch wegen seiner Haltung zum Ukraine-Krieg am Pranger. Dabei ist der Künstler in früheren Jahren keineswegs als ein Freund des russischen Präsidenten Wladimir Putin aufgefallen. So hatte er sich solidarisch hinter das nach provokanten Aktionen in Russland verfolgte Performance-Kollektiv Pussy Riot gestellt. Den Einmarsch der russischen Armee in die Ukraine hatte Waters in einem offenen Brief an Putin zwar als »Akt eines Gangsters« bezeichnet. Doch gleichzeitig zeigte er Verständnis für die russische Forderung nach Neutralität für die Ukraine und verlangte ein »Zurück an den Verhandlungstisch«. Dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir ­Selenskij warf der Künstler in einem offenen Brief an dessen Frau Olena Selenska im September 2022 vor, durch den Bruch seines Wahlkampfversprechens, den Bürgerkrieg im Osten der Ukraine zu beenden und den abtrünnigen Regionen Donezk und Lugansk Autonomie zu gewähren, eine Mitschuld am Krieg zu tragen. Die Ukraine werde von »Kräften des extremen Nationalismus« regiert, die rote Linien Russlands überschritten und damit den Krieg ausgelöst hätten, so Waters. »In der Form von Waffen Öl ins Feuer eines Gefechts zu gießen hat in der Vergangenheit nie funktioniert, um einen Krieg zu verkürzen«, sprach er sich gegen weitere Waffenlieferungen an Kiew aus. In einem Interview mit der Berliner Zeitung vom vergangenen Wochenende nannte der Künstler die »Provokationen der USA und der NATO« vor Kriegsbeginn »extrem und sehr schädlich für die Interessen aller einfachen Menschen in Europa«. Wenn die USA die Menschen davon überzeugen könnten, »dass Russland der wahre Feind und Putin der neue Hitler sei, wird es ihnen leichterfallen, von den Armen zu stehlen, um es den Reichen zu geben – und noch mehr Kriege zu beginnen und zu fördern wie diesen Stellvertreterkrieg in der Ukraine«, so Waters, der versicherte, seine Intention sei es, »alle unsere Staats- und Regierungschefs an einen Tisch zu bringen und sie zwingen zu sagen: ›Kein Krieg mehr!‹«

Aufgrund solcher Positionen wurden die in Krakow und weiteren polnischen Städten geplanten Konzerte der laufenden Tournee auf Betreiben örtlicher Behörden und Politiker bereits im vergangenen Jahr abgesagt. Das wünscht sich der Münchner Oberbürgermeister Reiter auch für den für den 21. Mai in der städtischen Olympiahalle angekündigten Auftritt von Waters. »Im Lichte der verschwörungstheoretischen Äußerungen zum Angriffskrieg Russlands kann ich auch mit Blick auf unsere Partnerstadt Kiew, die gerade wieder schreckliche Bombenangriffe durch Russland erlebt, nur die Olympiapark GmbH bitten, noch mal zu prüfen, ob dieses Konzert tatsächlich stattfinden muss«, hatte der SPD-Politiker bereits im Oktober 2022 erklärt. Eine rechtliche Handhabe dafür gibt es keine. Denn ein auch mit Blick auf Waters 2018 gefasster Beschluss des Münchner Stadtrates, BDS-Unterstützern keine öffentlichen Räume mehr zu geben, war Anfang vergangenen Jahres vom Bundesverwaltungsgericht als unzulässiger Eingriff in die Meinungsfreiheit kassiert worden.

In Frankfurt am Main will Mike Josef, der städtische Planungsdezernent und OB-Kandidat der SPD, auf Veranlassung der dortigen Jüdischen Gemeinde den Magistrat am 10. Februar für die Auflösung des Vertrags mit dem Konzertveranstalter votieren lassen. Als Mitgesellschafter müsste auch das Land Hessen im Aufsichtsrat der Messe dafür stimmen. Der Europastaatssekretär und Antisemitismusbeauftragte der Landesregierung Uwe Becker, der als OB-Kandidat für die CDU kandidiert, fordert ebenso Waters’ Rauswurf aus der Festhalle wie die Fraktionen von SPD, CDU, Grüne, Volt, Die PARTEI und Ökolinx im Römer. In diesem Fall würden Schadenersatz und Vertragsstrafen von zwei bis drei Millionen Euro auf Stadt und Land zukommen. Eine Anfrage von jW, wie eine erzwungene Absage des Konzerts mit Kunstfreiheit vereinbar sei, ließ Josef unbeantwortet.

Auf seiner Website beklagte Waters zu Wochenbeginn eine »Verleumdungskampagne der Israel-Lobby«. Diese wolle ihn zum Schweigen bringen, »weil ich meine Stimme dem fünfundsiebzig Jahre alten Kampf für gleiche Menschenrechte für alle meine Brüder und Schwestern in Palästina/Israel leihe, ungeachtet ihrer ethnischen Zugehörigkeit, Religion oder Nationalität«.