Kampfbereite Postler

Daniel Löb/dpa »Gewinne gerecht verteilen«: Post- und DHL-Mitarbeiter am Dienstag auf dem Kornmarkt in Nürnberg

Auch an der dritten Warnstreikrunde bei der Deutschen Post AG beteiligten sich in dieser Woche wieder Tausende von Beschäftigten. An diesem Mittwoch werden die Tarifverhandlungen wieder aufgenommen.

Am Dienstag rief die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi zu größeren Protestkundgebungen in Dortmund, Hamburg, Saarbrücken, Nürnberg, Frankfurt am Main und Stuttgart auf. In der baden-württembergischen Landeshauptstadt kamen rund 4.000 Streikteilnehmer aus dem ganzen Bundesland am Vormittag zu einer Demonstration auf dem Schlossplatz zusammen, wo sie Verdi-Landesbezirksleiter Martin Gross begrüßte. Zuvor hatte es einen Demonstrationszug durch die Stuttgarter Innenstadt gegeben.

»Der Boom bei der Postzustellung hat in der Pandemie beim Konzern die Kassen klingeln lassen und gleichzeitig bei den Beschäftigten für Stress ohne Ende gesorgt: immer mehr Pakete, immer schwerer, immer mehr Post in der gleichen Zeit«, sagte Gross auf der Kundgebung. »Und Corona hat auch beim Personal Lücken gerissen, mit der Folge: noch mehr Arbeit auf noch weniger Schultern. Jetzt ist es Zeit, die erarbeiteten Gewinne gerecht zu verteilen.«

Verdi fordert 15 Prozent mehr Entgelt und 200 Euro plus für jedes Ausbildungsjahr. Der für Postdienste, Speditionen und Logistik zuständige Landesfachbereichsleiter der Gewerkschaft, Andreas Henze, nannte die bereits in den ersten beiden Warnstreikrunden sehr hohe Beteiligung ein deutliches Zeichen in Richtung der Post-Geschäftsleitung. »Die Beschäftigten sind bereit, für ihre Forderung notfalls auch noch länger zu kämpfen. Sie erwarten jetzt in der dritten Verhandlungsrunde ein anständiges Angebot von der Deutschen Post AG.« Wie berichtet, erwartet der Konzern für 2022 einen Rekordgewinn von rund 8,4 Milliarden Euro.

Am Montag hatten nach Angaben von Verdi bereits bundesweit rund 8.000 Mitarbeiter des Konzerns die Arbeit niedergelegt. Beschäftigte aus Brief- und Paketzentren und aus der Zustellung beteiligten sich. Zu einer Kundgebung vor der Verdi-Bundeszentrale in Berlin kamen auch Postler aus den ostdeutschen Bundesländern.

Das Unternehmen reagierte laut Südwest Presse vom Dienstag »mit Unverständnis auf das Vorgehen von Verdi«. Der Konzern habe für die dritte Verhandlungsrunde ein Tarifangebot angekündigt. Deshalb seien die neuerlichen Warnstreiks überzogen. Letztlich gehe das Verhalten der Gewerkschaft zulasten der Kunden. Die sind allerdings Kummer mit dem Brief- und Paketdienstleister gewohnt, lässt die Zustellung doch auch ganz ohne Streiks wegen der dünnen Personaldecke oft zu wünschen übrig. Kürzlich hatte die Bundesnetzagentur mitgeteilt, dass bundesweit 140 »Pflichtstandorte« keine Postfiliale haben. Eigentlich muss jede Gemeinde mit mehr als 2.000 Einwohnern eine Filiale haben, wobei die auch von einem Kiosk oder Supermarkt betrieben werden kann.