»Die Goldgräber vertreiben sie aus ihren Dörfern«

Bruno Kelly/File Photo/REUTERS Indigene der Yanomami gemeinsam mit einem Mitarbeiter der brasilianischen Umweltbehörde im Amazonas-Regenwald (2016)

Der Umweltverband WWF fordert den Stopp des illegalen Goldabbaus in Brasilien, der die Lebensgrundlagen der Indigenen dort bedroht. Vor wenigen Tagen verhängte Präsident Luiz Inácio Lula da Silva im Gebiet der Yanomami den Notstand. Welche Bedeutung hat seine Entscheidung?

Lula setzt damit ein politisches Zeichen nach innen und nach außen. Dieser Schritt hat auch praktische Konsequenzen: Angesichts der humanitären Katastrophe ermöglicht er dem brasilianischen Staat, koordiniert zu handeln und schnelle Maßnahmen einzuleiten. Zeit ist ein Faktor, der über Leben entscheidet. Von der Misere betroffene Menschen, die in dem Gebiet leben, sind zum Teil unterernährt und schwerkrank. Beim Fördern des Goldes werden sie mit Quecksilber vergiftet, Nervengift reichert sich in ihren Organen an. Kleinkinder haben oft keine Haare mehr. Zudem vertreiben Goldgräber die Indigenen aus ihren Dörfern, vergiften ihr Trinkwasser, zerstören ihre traditionelle Landwirtschaft und beschäftigen sie dann als Tagelöhner. Orte werden so quasi zu Mondlandschaften, die sich davon nur schwer wieder erholen. Die Folgen sind nicht lokal beschränkt. Die Kontamination kann man auch Hunderte Kilometer flussabwärts nachweisen. Quecksilber wirkt sich auch bei den Tieren aus, und landet durch die Nahrungskette später wieder beim Menschen.

Wann haben Sie von den Problemen in der Region erfahren?

Die Folgen des illegalen Goldabbaus sind lange bekannt. Neu ist einzig das Ausmaß der Katastrophe. Das Regime des Expräsidenten Jair Bolsonaro hatte keine Ambition, Hilfe zu leisten, sondern förderte das illegale Treiben sogar noch. Jeder Schutz des Regenwaldes im Amazonas wurde aufgegeben. Erst jetzt kann man in das Gebiet vordringen, in dem Goldgräber tätig waren.

Kann das Entgiften des Gebietes gelingen?

Es gibt Ansätze, bestimmte Pflanzen anzubauen, die das Gift aufsaugen und im Anschluss wieder entsorgt werden müssen. Zeitnah und großflächig ist das aber nicht zu schaffen. Entscheidend ist die Frage: Gelingt es der Regierung Lulas, den Goldabbau zu stoppen, damit die Katastrophe nicht immer größere Ausmaße annimmt?

Könnten Bolsonaro-Getreue diesen Prozess torpedieren?

Lula ist entschlossen, Umweltkriminalität und -zerstörung im Amazonas zu bekämpfen. Gegen Ende seiner vorherigen Amtszeit (2003 bis 2011, jW) war es ihm gelungen, den Goldabbau bis zu 80 Prozent zu stoppen. Er kann und will das wieder tun, doch diese Praxis wird nicht kurzfristig komplett zum Erliegen kommen. Und Bolsonaros Anhänger werden sich nicht kampflos zurückziehen. Die wirtschaftliche Lage ist deutlich schlechter als zuvor, der Staat ist klamm.

Was könnten oder müssten die deutsche Regierung und die Europäische Union zum Stopp des Goldabbaus im Amazonas beitragen?

Die dringlichen Probleme müssen von der brasilianischen Gesellschaft und der neuen Regierung gelöst werden. Lula hat ein Ministerium für indigene Völker geschaffen. Das Umweltministerium und seine Behörden sind nach den schwierigen Jahren unter Bolsonaro dabei, sich wieder neu aufzustellen. Im Rahmen von fairer Partnerschaft und im Dialog kann Deutschland eine gute Rolle spielen: etwa unbürokratisch und schnell mit Geld unterstützen oder sich in der EU dafür stark machen, Lieferketten zu unterbrechen, damit das Quecksilber nicht weiterhin zur Goldgewinnung im Flussbett oder gewässerten Waldboden verteilt wird, wodurch sie kontaminiert werden, Schlammwüsten entstehen und Ökosysteme zerstört werden.

Einer der Hauptlieferanten für Quecksilber ist Spanien. Der größte Teil des Goldes wird in der Schweiz gewaschen und gehandelt. Die EU könnte ihren Einfluss geltend machen, damit dort ein Umdenken stattfindet.

Wie können Nichtregierungsorganisationen wie der WWF positiv wirken?

Wir können helfen, die Arbeit der starken brasilianischen Zivilgesellschaft zu intensivieren, indem wir entsprechend auf die Bundesregierung einwirken – sowie auch im Goldgeschäft tätige deutsche Unternehmen darüber informieren, welch humanitäre Katastrophe sie mit ihrem Tun in Brasilien anrichten.