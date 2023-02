Verdorbene Vorfreude in Brüssel

imago images/Future Image

Die EU-Bürokratie hat einen beabsichtigten Brüssel-Besuch des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij voreilig bekanntgegeben. Das geht aus Meldungen des britischen Guardian und des US-Portals Politico hervor. Demnach war am Dienstag morgen kurzzeitig ein Tweet der »Europäischen Volkspartei« im EU-Parlament im Netz, in dem der Vorfreude auf Selenskijs Brüssel-Besuch Ausdruck verliehen und zugesichert wurde, es werde »Putin« nicht gelingen, »der Ukraine ihre europäische Zukunft zu stehlen«.

Der Tweet wurde rasch wieder gelöscht, was für den unbeabsichtigten Charakter der Veröffentlichung spricht. Selenskij hat die Ukraine, soweit bekannt, seit Beginn des Krieges nur einmal verlassen: zu einem Besuch in Washington im Dezember. Diese Reise war zunächst streng geheimgehalten worden, angeblich aus Sicherheitsgründen. Ein Besuch Selenskijs in Brüssel würde die EU mit den USA gleichziehen lassen. Ob die Reise jetzt stattfindet, blieb zunächst offen. Selenskij hatte vergangene Woche erklärt, es sei für ihn »sehr riskant, irgendwo hinzufahren«.

Folgt man einem Interview des früheren israelischen Regierungschefs Naftali Bennett vom Sonnabend, ist dieses Risiko zumindest stark übertrieben. Bennett sagte, er habe von Wladimir Putin persönlich die Zusage erhalten, dass Russland Selenskij nicht nach dem Leben trachten werde. Der ukrainische Außenminister Dmitro Kuleba zog diese Aussage Bennetts in Zweifel: Putin sei ein »notorischer Lügner«. Bennett erklärte auch, es sei der Westen gewesen, der im Frühjahr 2022 die relativ weit fortgeschrittenen Friedensgespräche zwischen Russland und der Ukraine torpediert habe, indem er der Kiewer Regierung Hoffnung auf einen militärischen Sieg gemacht habe.

Dem Guardian-Artikel über die Vorabbekanntgabe des Selenskij-Besuchs ist auch zu entnehmen, dass das italienische Staatsfernsehen einen Vorschlag der Ukraine abgelehnt habe, Selenskij bei der Abschlussgala des Schlagerfestivals von San Remo zuzuschalten. Ein solcher Auftritt passe »nicht ins Format«, habe die Rai erklärt. Statt dessen solle der Festivalmoderator eine schriftliche Botschaft verlesen.