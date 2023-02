Berlin. Alba Berlin hat die Tabellen­führung in der Basketballbundesliga verteidigt. Am Sonntagabend siegten die Berliner bei den MLP Academics Heidelberg mit 94:86. Die Hauptstädter erspielten damit den zehnten Ligasieg in Folge. Im Duell der direkten Verfolger schlug der Zweitplazierte Telekom Baskets Bonn den Drittplazierten Bayern München mit 77:73. (dpa/jW)