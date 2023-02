Rushdie zurück

Knapp sechs Monate nach dem lebensbedrohlichen Messerangriff auf ihn veröffentlicht Salman Rushdie seinen neuesten Roman. Das Buch mit dem Titel »Victory City« soll am Dienstag auf englisch erscheinen, die Veröffentlichung der deutschen Fassung ist dem Verlag Penguin Random House zufolge für April geplant. Der britisch-indische Autor hatte das Werk über eine Frau aus dem 14. Jahrhundert, die sich die Herrschaft über eine Stadt erkämpft, bereits fertiggestellt, bevor er im August 2022 im US-Bundesstaat New York angegriffen und schwer verletzt worden war. An Lesungen oder anderen Veranstaltungen zur Vermarktung der Neuerscheinung wird Rushdie allerdings nicht teilnehmen. Nach Angaben seines Agenten Andrew Wylie schreitet Rushdies Genesung weiter voran. (dpa/jW)