Augen für alles

Theodor Kramer Gesellschaf »Die neue Zeit«, Buntstiftzeichnung von Angelica Bäumer (1938)

»Die Geschichte eines Kindes« liest sich wie ein Märchen, das traumhaft schön beginnt, seine Heldin in große Gefahr bringt und trotz aller Bedrängnis glücklich endet. Die erste Fassung ist vor Jahrzehnten entstanden; sie war für den ältesten Enkel Angelica Bäumers bestimmt, der »wissen wollte, wie ich als Kind war«, und beschränkte sich auf die ersten sechs Lebensjahre der Autorin. Als Neunzigjährige hat sie ihre Geschichte bis ins Jahr 1945 weitergeschrieben und mit Fotos, Zeichnungen und Bildern illustriert. Herausgekommen ist ein einzigartiges Album über das Schicksal der Familie Bäumer – Vater, Mutter, drei Kinder –, das den Einbruch des Naziterrors in eine als heil empfundene Welt auf eine Weise schildert, die sowohl Kindern als auch Erwachsenen zuträglich ist.

Gleich zu Beginn stellt Bäumer ihre Eltern vor, die einander vor mehr als einem Jahrhundert in Frankfurt am Main kennenlernten, wo sie an der Städel-Schule Grafik und Malerei studierten. Eduard Bäumer kam aus dem Hunsrücker Städtchen Kastellaun, Valerie Feix aus Wien. Er war nach dem frühen Tod seiner Eltern in einem Waisenhaus aufgewachsen, ihre Familie nach dem Ersten Weltkrieg in die Mainmetropole übersiedelt. Die beiden heirateten 1923; dank des Vermögens von Valeries Eltern konnten sie ein unbeschwertes Künstlerleben führen, mit langen Aufenthalten in Paris, Rom und den Abruzzen, ehe sie sich nach der Machtübertragung an Hitler 1933 in Salzburg niederließen. Da war Angelica gerade ein Jahr alt. Kein Schatten fällt auf ihre Erinnerungen an die prächtige Villa mit Aussichtsturm und weitläufigem Garten auf dem Mönchsberg. Dort fühlte sie sich geborgen und zugleich offen für allerlei Anregungen, ob die nun vom Vater kamen, der Angelica zum Landschaftsmalen in die Umgebung mitnahm, von Roma-Kindern, mit denen sie spielte, oder Freunden ihrer Eltern wie den Schriftstellern Alexan­der Moritz Frey und Werner Bergengruen, die eigens für sie Geschichten erfanden.

Die Dramatik jener Jahre vor und unmittelbar nach der Annexion Österreichs 1938 teilt sich nur mittelbar mit, in der Erinnerung an Flüchtlinge, »ein verfolgter Dichter, Kommunisten, Juden, Widerstandskämpfer, die untertauchen hatten müssen, weil sie denunziert worden waren. Das Haus bot so viele Schlupfwinkel, unübersichtliche Gänge und verborgene Räume, dass es schon genauer Ortskenntnisse bedurfte, um die Versteckten aufzuspüren.« Die Lage wurde bedrohlich, als die Behörden infolge einer Denunziation von Valeries jüdischer Herkunft erfuhren. Ihr Vermögen wurde beschlagnahmt, die Familie musste zu fünft in einem Zimmer hausen, und sowohl die Mutter als auch der Vater waren gezwungen, Zwangsarbeit zu leisten. Es wäre noch schlimmer gekommen, hätte nicht Balthasar Linsinger, der Pfarrer einer Salzburger Landgemeinde, nach einem Maler gesucht, der bereit war, ihm gegen Kost und Quartier den Heiligen Geist an die Decke der Dorfkirche zu malen. Eduard Bäumer tat es, und als er im Gespräch mit Linsinger die Befürchtung äußerte, dass die Judenverfolgung auch seine fünfköpfige Familie treffen würde, meinte der Priester: »Dann kommen Sie einfach alle zu mir!«

Das war 1943. Eines Vormittags kamen mitten im Unterricht zwei Gestapo-Männer in Angelicas Klasse gestampft, um die Elfjährige abzuholen. »Die zwei Riesen … hatten das Mädchen in die Mitte genommen, hielten sie mit festem Griff an den Oberarmen und führten sie brutal durch die langen Gänge, die Stiegen hinunter. Und als hätte die ganze Schule darauf gewartet, kamen aus allen Türen die Schülerinnen, liefen hinter und neben der gespenstischen Gruppe her, spuckten Angelica an, schrien und johlten: ›Bastard‹, ›Saujud‹, ›umbringen‹.« Nicht zu erwarten war, was dann geschah, nämlich dass die beiden Männer das Mädchen auf der Straße losließen und ihrer Wege gingen.

Überhaupt lebt die Geschichte von den Abweichungen, den Ausnahmen von der Regel, den Zufällen, den Bekundungen von Nächstenliebe und Zivilcourage, die sogar in einer nazistisch extrem verseuchten Stadt wie Salzburg spürbar waren. Deshalb vergisst Bäumer nicht, die Freunde ihrer Eltern aufzuzählen, die die mittellos gewordene Familie zum Essen einluden, oder die Geschäftsleute, bei denen sie anschreiben durfte oder die ihrem Vater, dem »entarteten« Maler, immer wieder ein Bild abkauften, wohl wissend, dass sie sich damit selbst in Gefahr bringen. Vor allem aber würdigt sie den Pfarrer Linsinger, der zuerst ihre Schwester Bettina und dann auch Ange­lica, ihren Bruder Michael und ihre Mutter bei sich in Großarl aufnahm, nachdem ein Arzt Valerie vor der unmittelbar bevorstehenden Deportation gewarnt hatte und sie Hals über Kopf aufs Land geflüchtet waren. In Linsingers Dorf, in dem sie sich als Ausgebombte aus Wien ausgaben, übernahm Angelica bis zur Befreiung die Verantwortung für die Familie. Ihre Mutter wäre dazu, wegen der körperlichen und seelischen Erschöpfung, nicht in der Lage gewesen. In diesem Sinn handelt Bäumers Geschichte auch vom Erwachsenwerden eines Mädchens, das an der Gefahr wuchs und sich ihre ständige Begleiterin, die Angst, nicht anmerken ließ.

Erst in einem nachgetragenen Bericht, in dem sie in die erste Person wechselt, beschreibt Bäumer ihre »tiefe Verunsicherung« angesichts der grausamen Umstände. »Man kann sich Schutzhäute zulegen, Verhaltensmuster entwickeln, aber tief im Innern blieb diese Angst ein Leben lang. Als man mich, sozusagen als Wiedergutmachung, im Herbst 1945 wieder in die alte Klasse im Gymnasium gehen ließ, verstand niemand, dass ich das nicht ertrug. Dieselben Kinder, die ›Saujud‹, ›Bastard‹, ›umbringen‹ geschrien hatten, saßen wieder neben mir. Das konnte nicht gutgehen, und so verließ ich vorzeitig das Gymnasium, um in Wien Musik zu studieren und Theater zu spielen.«

Der Reiz dieser Geschichte liegt darin, dass die Autorin sich mit Erklärungen zurückhält. Manches wird nur angedeutet, skizziert, schraffiert. Die Leerstellen füllen die vielen Zeichnungen und Aquarelle, ihre eigenen, die ihrer ungemein begabten Eltern, dazu die stimmungsvollen Fotos. Was Bild und Text aussparen, füllt die Vorstellungskraft des Lesers. Bäumers Kunst erweist sich auch in ihrer Fähigkeit, die Chronologie der Ereignisse immer wieder aufzubrechen, innezuhalten, in der Geschichte zurückzugehen, scheinbar Beiläufiges zur Sprache zu bringen und dabei nie den Faden zu verlieren. Obwohl sie sich selbst – das Kind, das sie einmal war – in den Mittelpunkt stellt, hat Bäumer Augen und Ohren für alles und alle in ihrer Umgebung. Sie ist schonungslos, unnachgiebig und zugleich zärtlich und voller Erbarmen. Aber sie stellt auch klar, dass es um den Preis des Vergessens und der Gerechtigkeit keine Versöhnung geben darf.

Schwer wiegt das Bekenntnis der Autorin, das sie nicht in diesem hellen, lebensvollen Bilderbuch, sondern in einem Fernsehinterview im Vorjahr abgelegt hat: dass die Schmach, nicht wie ihre heißgeliebte Großmutter Ida deportiert worden zu sein, sie bis heute verfolge: »Es gibt viele Menschen, die nicht im KZ waren, die sich schuldig fühlen, und dazu gehöre auch ich. Das klingt jetzt absurd und fast zynisch, aber es wäre mir lieber, ich wäre in einem KZ gewesen.«