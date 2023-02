Grammy-Rekord

Die US-Sängerin Beyoncé hat den Rekord für die meisten Grammy-Trophäen eingestellt. Die 41jährige gewann bei der Verleihung des renommierten Musikpreises am Sonntag abend (Ortszeit) in Los Angeles in der Kategorie »bester R-’n’-B-Song« für »Cuff It« und kommt damit in der Grammy-Geschichte wie der britisch-ungarische Dirigent Georg Solti auf 31 Auszeichnungen. Beyoncé hatte am Abend sogar die Chance, alleinige Rekordhalterin zu werden. (dpa/jW)