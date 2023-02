PCK ohne Öl

Jochen Eckel/imago Offiziell liegt der Auslastungsgrad der Raffinerie derzeit bei 55 bis 56 Prozent

Die Versorgung der PCK-Raffinerie in Schwedt entwickelt sich zunehmend zu einem ­Krimi. Zum Teil sollte sie nach dem Ölembargo gegen Russland mit Lieferungen über den Hafen Gdánsk versorgt werden. Doch wie sich inzwischen zeigt, ist auch diese Transportroute mit Unsicherheiten behaftet: Schiffe, die mit Rohöl für Schwedt beladen waren, wurden in Gdánsk nicht entladen, berichtete Business Insider am Montag.

Mitte Januar sei es dort zu einer »Sondersituation« gekommen: Schiffe, die Rohöl für die Raffinerie in Schwedt geladen hatten, wurden nicht entladen. Die Tanker gechartert hatten die PCK-Anteilseigner Rosneft Deutschland und Shell. Laut Bericht wurde nur das Schiff von Shell mit zeitlicher Verzögerung entladen. Bei dem Rosneft-Tanker weigerte man sich: Unter keinen Umständen wolle man es entladen, erklärte die polnische Seite demnach.

Das polnische Ministerium für ­Klima und Umwelt habe schriftlich erklärt, dass man »keine Maßnahmen im Namen von Rosneft unterstützen« werde. Schließlich hätten sowohl die Bundesrepublik Deutschland als auch Polen vereinbart, »dass keine gemeinsamen Maßnahmen direkt der russischen Regierung oder den von ihr kontrollierten Unternehmen zugutekommen dürfen«.

Die harte Haltung, die in dieser Antwort zum Ausdruck gebracht wird, verwundert. Denn noch immer importiert Polen Medienberichten zufolge selbst erhebliche Mengen Rohöl aus Russland. Die Nachrichtenagentur Reuters hatte kürzlich berichtet, dass Polen im Januar rund 500.000 Tonnen Rohöl aus Russland bezogen habe. Dabei hatte sich die polnische Regierung mit Deutschland verabredet, ab diesem Jahr freiwillig auf russisches Rohöl verzichten zu wollen.

Vermutlich wird die polnische Seite auch weiterhin Erdöl aus Russland beziehen. Drei Millionen Tonnen soll Polen für 2023 bestellt haben, behauptete der russische Energiekonzern Transneft. Ein Dementi aus Warschau blieb aus, ganz im Gegenteil. Die Märkische Oderzeitung (MOZ) berichtete am Montag, der polnische Konzern PKN Orlen wolle erst aus dem Geschäft aussteigen, wenn die Europäische Union auch Sanktionen gegen Pipelinelieferungen beschließe. Erst Ende 2024 laufe ein Vertrag mit dem russischen Erdölkonzern Tatneft aus und ein vorzeitiger Ausstieg aus dem Vertrag ohne Sanktionen werde dem Konzern zu teuer.

Die deutsche Seite hatte mit dem von Rosneft gecharterten Tanker weniger Probleme. Wie Business Insider weiter berichtete, wurde er in den Hafen von Rostock umgeleitet und entladen. Ein Teil der Ladung musste dabei wahrscheinlich auf hoher See auf andere Schiffe umgeladen werden, weil der Tanker zu groß für den Hafen in Rostock gewesen sei. In den Hafen dürfen nur Schiffe einlaufen, die eine Kapazität von höchstens 80.000 Tonnen aufweisen. Schwerere Schiffe würden zu tief im Hafenbecken liegen.

Das Verhalten der polnischen Seite ist inzwischen Gegenstand von Spekulationen. Ein Grund könnte sein, dass der Druck gegenüber den Deutschen erhöht werden soll. Im Dezember hatte Reuters bereits berichtet, dass die Regierung in Warschau die Bundesregierung für EU-Sanktionen gegen den deutsch-polnischen Abschnitt der Druschba-Pipeline gewinnen möchte. Diese Sanktionen sind der einzige Weg, aus den langfristig geschlossenen Verträgen mit Russland auszusteigen, ohne erhebliche Strafgelder zahlen zu müssen.

Ein anderer Grund könnte sein, dass die Bundesregierung gedrängt werden soll, Rosneft Deutschland zu enteignen. Dahinter könnte die Absicht stehen, dass der staatsnahe polnische Konzern PKN Orlen die Anteile übernehmen kann. Ziel des Konzerns ist es, seine Position in der Energieversorgung in Mitteleuropa auszubauen. Dem Unternehmen gehören bereits sieben Raffinerien in Polen, Litauen und Tschechien, er betreibt Tankstellen und baut neue Gaskraftwerke.

Was auch immer die Gründe für die Blockade in Gdánsk waren – die Versorgung der PCK-Raffinerie wird dadurch nicht sicherer. »Das ist ein weiterer Beleg dafür, dass die Versorgungssicherheit der PCK aus Danzig auf tönernen Füßen steht«, erklärte Christian Görke, Bundestagsabgeordneter der Fraktion Die Linke und ehemaliger Finanzminister von Brandenburg, gegenüber Business Insider. Das Wirtschaftsminis­terium müsse erkennen, dass Polen bei der PCK-Raffinerie auch nur bedingt ein verlässlicher Partner sei.