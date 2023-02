Medienkompetenz fördern!

Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa

Zum Safer Internet Day am 7. Februar teilte die Bildungsgewerkschaft GEW am Montag in einer Erklärung mit:

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) setzt sich dafür ein, dass Kinder, Jugendliche und Erwachsene vor den Folgen eines zu hohen Medienkonsums besser geschützt werden. Dabei seien generelle Verbote oder ein möglichst langes Fernhalten von den digitalen Medien jedoch nicht die Lösung.

»Generelle Verbote führen nicht zum Ziel. Aber wir müssen den Blick dafür schärfen, dass Abschalten ein wichtiger Teil der Medienkompetenz ist und entsprechend in der Schule ansetzen«, sagte Anja Bensinger-Stolze, GEW-Vorstandsmitglied »Schule«, am Montag mit Blick auf den Safer Internet Day, der unter dem Motto »#OnlineAmLimit – dein Netz. dein Leben. deine Grenzen.« steht. (…) »In der Schule und in außerschulischen Bildungseinrichtungen soll ein kreativer und mündiger Zugang zu den Medien gefördert werden.« Dazu gehöre auch zu erkennen, wann es genug ist. Die Lehrenden seien es den Kindern und Jugendlichen schuldig, Angebote zu machen und als Erwachsene Vorbild zu sein. Wenn Beschäftigte aber – etwa wegen des Fachkräftemangels – bis an die Grenze der Erschöpfung im Arbeitsleben gehen müssten, sei dies jedoch leichter gesagt als getan.

»Auch in der Beruflichen Bildung und Weiterbildung sind Angebote zur Stärkung der Medienkompetenz wichtig. Internetzugang und Smartphone bedeuten noch lange nicht automatisch, gesellschaftliche Teilhabe zu erlangen. Die GEW sieht eine digitale Welt kritisch, in der Wenige den Ton angeben und alle anderen sich deren Vorgaben anpassen«, betonte Ralf Becker, GEW-Vorstandsmitglied »Berufliche Bildung und Weiterbildung«. »Wir wollen stattdessen, dass alle Menschen die Möglichkeit haben, sich aktiv einzumischen.« Ein Beispiel: Die Nutzung von Social Media sei zwar niedrigschwellig, aber wenn man die Strukturen und Mechanismen dahinter nicht kennt, könnten Menschen leicht in die Falle tappen und beispielsweise Daten preisgeben, Fake News weiterverbreiten oder gesundheitsgefährdenden Fitnesstrends erliegen (…)

Zur Neuregelung des Versammlungsrechts in Hessen erklärt Ulrich Wilken, rechtspolitischer Sprecher der Fraktion Die Linke im Hessischen Landtag, am Montag:

»Der vorgelegte Entwurf schützt die Versammlungsfreiheit nicht – er gefährdet sie. Sinnvoll wäre es gewesen, die Versammlungsautonomie zu schützen oder zu stärken. Statt dessen wird den Behörden mit einem Katalog aus Straf- und Ordnungswidrigkeitstatbeständen ein so umfangreiches repressives Rüstzeug an die Hand gegeben wie in keinem anderen Bundesland. Anstatt Anmeldung, Durchführung und Teilnahme an Veranstaltungen zu erleichtern, schafft es neue Hürden.«

In der Anhörung am Montag sind deshalb völlig zurecht erhebliche verfassungsrechtliche Bedenken geäußert und die teilweise massiven Einschränkungen der Versammlungsfreiheit angemahnt worden. Es ist auch die Frage in den Raum gestellt, ob die Hessische Verfassung dem einschränkenden Gesetzentwurf nicht in Gänze entgegensteht. Dies muss vor der zweiten Lesung eingehend geprüft werden. Insgesamt ist festzuhalten: Der Begriff Versammlungsfreiheitsgesetz ist für den vorgelegten Entwurf unangebracht – besser würde Gefahrenabwehrgesetz passen. Wenn der Entwurf von der »schwarz-grünen« Mehrheit so verabschiedet werden sollte, wird das ein schwarzer Tag für die Demokratie.