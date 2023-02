Verdi erhöht Druck

Bernd Friedel/imago Erwarten ein ernstzunehmendes Angebot in der dritten Verhandlungsrunde: Die streikenden Post-Beschäftigten (Berlin, 6.2.2023)

Bei der Deutschen Post wird wieder gestreikt. Unmittelbar vor Beginn der dritten Tarifverhandlungsrunde für die rund 160.000 Beschäftigten des Bonner Konzerns in dieser Woche haben sich am Montag bundesweit Tausende Beschäftigte an den Arbeitskampfmaßnahmen beteiligt.

Dazu aufgerufen hatte die für die Beschäftigten verhandelnde Dienstleistungsgewerkschaft Verdi, die 15 Prozent mehr Lohn und Gehalt sowie 200 Euro monatlich mehr Ausbildungsvergütung bei einer Laufzeit des Tarifvertrages von zwölf Monaten fordert. Die Post AG hat bisher kein Angebot vorgelegt, will das aber nach eigenen Angaben in der dritten Runde tun. Allerdings dürfte das weit unter den Erwartungen der warnstreikenden Beschäftigten liegen, denn in Runde zwei hatte das Unternehmen die Verdi-Forderung als »nicht finanzierbar« bezeichnet. Bisher sei die Post AG nicht bereit, Reallohnverluste und weiter steigende Preise in dieser Tarifrunde auszugleichen, hatte die stellvertretende Verdi-Vorsitzende und Verhandlungsführerin, Andrea Kocsis, nach der zweiten Verhandlungsrunde am 19. Januar erklärt. »Diese Sichtweise ist für uns nicht akzeptabel.«

Zu den erneuten Warnstreiks am Montag und an diesem Dienstag sagte Kocsis nun, diese seien »ein glasklares Signal an die Arbeitgeber: Die Beschäftigten sind bereit, für ihre Forderung zu kämpfen und erwarten jetzt eine Verhandlungsrunde, die mit einer kräftigten Gehaltserhöhung endet«. Da die große Mehrheit der gewerkschaftlich organisierten Post-Angestellten niedrige Löhne und Gehälter hätten, seien sie in diesem Jahr angesichts der Inflation ganz besonders auf eine reale Entgelterhöhung angewiesen. Diese Forderung zu verweigern sei »eine Provokation«, so Kocsis, habe das Unternehmen doch in den beiden zurückliegenden Jahren Umsatz und Gewinn erheblich steigern können. Für 2022 erwartet die Post AG ein Rekordergebnis von rund 8,4 Milliarden Euro, nachdem sie 2021 mit 5,1 Milliarden Euro Jahresergebnis bereits erstmals einen Rekord in der Geschichte des einstigen Staatsunternehmens verbucht hatte. Ohne die Arbeit der Beschäftigten seien solche üppig sprudelnden Erträge gar nicht denkbar. Deshalb würden sie nun mit weiteren Warnstreiks ihren berechtigten Forderungen Nachdruck verleihen.

In Berlin kamen am Montag vormittag Streikende aus Berlin, Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen zu einer gemeinsamen Kundgebung vor der Verdi-Bundesverwaltung zusammen, bei der Verdi-Vize Kocsis eine Rede hielt. Nach der zweiten Runde der Tarifverhandlungen, die ohne Angebot des Unternehmens geblieben war, hatten sich an den ersten bundesweiten Warnstreiks etwa 30.000, Ende Januar wiederum 42.000 Beschäftigte beteiligt. In Berlin und Brandenburg waren an jedem Streiktag im Durchschnitt 2.000 Beschäftigte im Arbeitskampf.

»Die Streiks sind ein deutliches Zeichen unserer Mitglieder in Richtung Arbeitgeber«, sagte Kocsis am Montag. Mit Beispielen verdeutlichte sie, wie dringend die in Brief- und Paketzentren sowie der Zustellung arbeitenden Beschäftigten auf eine echte Entgelterhöhung angewiesen sind: So kämen 140.000 der 160.000 Tarifbeschäftigten auf Bruttomonatsgehälter zwischen 2.108 und 3.090 Euro. Die Tariferhöhung Anfang 2022 war mit zwei Prozent gering ausgefallen. Da absehbar nicht mit einem Ende der Inflation zu rechnen sei, benötigten gerade diese Menschen dringend mehr Geld, denn wer niedrige Einkommen beziehe, müsse einen großen Anteil des Nettoeinkommens für Nahrungsmittel und Energiekosten ausgeben, so dass die steigenden Preise sie ganz besonders hart träfen. Die Forderung nach 15 Prozent mehr Lohn und Gehalt für eine Laufzeit von zwölf Monaten sowie nach einem Plus von 200 Euro bei den Ausbildungsvergütungen gehen auf eine Mitgliederbefragung von Verdi zurück.