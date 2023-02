»Es war ein Schuss vor den Bug für die ÖVP«

Eibner Europa/IMAGO Nirgendwo sei eine Stimme in Österreich so teuer, wie in diesem Bundesland (29.1.2023)

Bei den Landtagswahlen in Niederösterreich hat die bis dahin unangefochtene ÖVP die absolute Mehrheit in Österreichs größtem Bundesland verloren. Gewinner war die äußerst rechte FPÖ. Wie haben Sie auf das Ergebnis reagiert?

Einerseits mit Entsetzen über die offen rassistische Politik der FPÖ, die ihr Zugewinne beschert hat, und dass die SPÖ weitere Verluste einfuhr. Die ÖVP hat verloren, aber Niederösterreich bleibt weiter »schwarz« und ihre Macht ist durch ihre Strukturen und den Einfluss der Kammern, wie Bauernkammer, abgesichert. Die Machtverhältnisse haben sich aber verändert.

Andererseits freue ich mich über unser Ergebnis. Wir haben in nur vier von 20 Wahlkreisen kandidiert, weil es in Niederösterreich sehr hohe Hürden gibt. Außerdem ist die Wählerstruktur überaltert. Es gibt nur wenige Städte, und die sind alle nicht groß. Die einzelnen Ergebnisse sind in jedem Wahlkreis gut. Wo wir bereits im Gemeinderat vertreten sind, waren sie teilweise sehr beachtlich. Etwa in Fischamend, da erhielten wir sechs Prozent.

Und worauf können die hohen ÖVP-Verluste zurückgeführt werden?

Unzufriedenheit mit der Politik: Teuerung, Coronamaßnahmen, Energiepreise. Die ÖVP bietet keine längerfristigen wirksamen Maßnahmen an. Die Leute fühlen sich dadurch allein gelassen. Dazu kommt noch die Korruption, die sich um (den ehemaligen ÖVP-Bundeskanzler, jW) Sebastian Kurz entwickelt hat.

Aber warum war ausgerechnet die FPÖ der Wahlsieger?

Die sozialpolitische Dimension ist die gleiche wie bei der ÖVP, nur eben auf der anderen Seite: Die Leute wählen wegen der Teuerungen die FPÖ. Die ÖVP bietet nur Einmalzahlungen an. Und der SPÖ gelingt es nicht, eine sichtbare Sozialpolitik zu entwickeln. Dann war da noch das Asylthema, obwohl Niederösterreich gar nicht von dem Massenansturm betroffen ist, den die FPÖ herbeiredet. Sie konnte mit der Unzufriedenheit über die Coronamaßnahmen punkten. Corona ist vorbei, aber die Unzufriedenheit mit der etablierten Politik hält an – und diese Stimmen gehen zur FPÖ.

Was denken Sie, wie wird es nun in Niederösterreich weitergehen?

Das kommt auf die Position des neuen niederösterreichischen SPÖ-Vorsitzenden Sven Hergovich an. Macht er eine Politik wie der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil, der gute und richtige sozialpolitische Ansätze hat, aber in der Asylfrage weit rechts steht – oder eine andere? Dass es auch anders geht, hat Andreas Babler, auch SPÖ, gezeigt. Er macht in seiner Stadt Traiskirchen als Bürgermeister eine Politik, die Flüchtlinge wertschätzt. Und dafür hat er fast 50 Prozent bekommen. Hergovich hat gesagt, er wird Udo Landbauer von der FPÖ nicht zum Landeshauptmann wählen. Die ÖVP wird wieder die Regierung bilden und es wird sich nichts ändern.

Wie repräsentativ ist das Ergebnis für die kommenden Wahlen? Und welche Auswirkungen hat es auf den Bund?

Es war ein Schuss vor den Bug für die ÖVP. Niederösterreich ist das Bundesland mit den meisten Wählerstimmen und die ÖVP hat sechs Millionen Euro in den Wahlkampf gestellt. Nirgendwo ist eine Stimme so teuer, wie in Niederösterreich. Es wird dort für die ÖVP auch bei den nächsten Wahlen runtergehen, und deshalb wird die Regierungskoalition im Bund halten. Denn ÖVP und die Grünen wollen keine vorzeitigen Neuwahlen haben.

Worin sehen Sie bei alldem die Aufgabe der KPÖ für die nächsten Jahre?

Wir werden weiter daran arbeiten, KPÖ-Gruppen zu stärken und neue aufzubauen. Das war das Hauptmotiv für den Wahlkampf. Wir haben Rückmeldungen erhalten, auch nach der Wahl noch, von Leuten, die das Ergebnis schockiert hat und die sich daher engagieren wollen. Wir wollen ein breites Bündnis für die kommenden Wahlen aufbauen, gut aufgestellt aus Verkehrsinitiative, Solidaritätsgruppen für Flüchtlinge und Fraueninitiativen sowie etwa auch mit Gruppen wie Fridays For Future. Dann kann in Zukunft ein Landtagsmandat erreicht werden. Schwierig ist es, Stimmen vom Land zu bekommen, in den Städten sind wir präsent.

Und inhaltlich?

Wir setzen auf sozialpolitische Themen, also wie der Teuerung mit langfristigen Maßnahmen entgegengewirkt werden kann, etwa durch Energiegrundversorgung und gratis Öffis.