Habeck buckelt in Washington

Vor der US-Reise von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck haben deutsche Kapitalvertreter erneut auf »Verbesserungen« beim sogenannte Inflation Reduction Act (IRA) gedrängt. Das US-Inflationsbekämpfungsgesetz umfasst knapp 400 Milliarden Dollar und fördert Maßnahmen für die Energiewende, darunter etwa den Verkauf von Elektroautos. Weil die Subventionen allerdings nur für US-Produkte gelten, bietet der IRA Anreize für Fabrikverlagerungen in die USA – in Verbindung mit den hohen Energiepreisen drohe eine Deindustrialisierung Europas, so die Befürchtung von Wirtschaftsverbänden.

Bei der Umsetzung des US-Gesetzes müsse deshalb weitgehend auf »Diskriminierung« ausländischer Unternehmen verzichtet werden, sagte die Hauptgeschäftsführerin des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI), Tanja Gönner, am Montag gegenüber dpa. Es sei gut, dass es hierfür bereits eine gemeinsame Arbeitsgruppe von EU-Kommission und US-Regierung gebe. Als »problematisch« stufte Gönner etwa die US-Kriterien für Steuergutschriften für Elektroautos ein oder Vorgaben für den Einkauf heimischer Waren und Dienstleistungen oder für deren Anteil am fertigen Produkt auch in anderen Bereichen.

»Die EU und die USA sollten unbedingt sicherstellen, dass die kommenden Schritte nicht zu einem Handelskonflikt führen«, meinte Gönner weiter. »Europäische Vergeltungsmaßnahmen in Form von Zöllen wären kontraproduktiv.« Auflagen zum Kauf europäischer Waren und Dienstleistungen seien für die offenen Volkswirtschaften Europas keine Lösung. Sie plädierte für »eine vorsichtige handelspolitische Antwort«.

Fast wortgleich verkündete Habeck am Montag kurz vor Abflug, er sei für eine »faire« Zusammenarbeit zwischen EU und USA: »Wir können eine grüne Brücke über den Atlantik schlagen und gemeinsame grüne Leitmärkte aufbauen.« Gemeinsam mit seinem französischen Amtskollegen Bruno Le Maire trifft Habeck an diesem Dienstag die US-Finanzministerin Janet Yellen, um über das US-Subventionsprogramm zu diskutieren.