»Man weicht dem totalen Konflikt nicht mehr aus«

Vincent Isore/IP3press/imago Demonstration gegen die geplante »Rentenreform« am 31. Januar in Paris

Politik und Arbeitswelt in Frankreich verstanden »Reform« ursprünglich als »Perspektive einer globalen Verbesserung in größtmöglichem Umfang«. Was bedeutet der Begriff für Macron? Er belästigt die Franzosen seit fünf Jahren mit sogenannten Reformen.

Macron versteht die »Reform« im unternehmerischen Sinn; sie bedeutet für ihn eine Verbesserung der wirtschaftlichen Ergebnisse und Zahlen, sie ist Teil des Staatsmanagements. Der Mann kommt aus dem Bankgeschäft.

Der Gewerkschaftsökonom und Präsident der linken Denkfabrik Fondation Copernic, Pierre Khalfa, hat vor einigen Tagen den ehemaligen Vizepräsidenten des französischen Unternehmerverbandes Medef, Denis Kessler, zitiert; der hatte schon 2007 dem Wirtschaftsblatt Challenges genau erklärt, was Macron und seine Leute heute vollenden wollen: »Es geht darum, die zwischen 1944 und 1952 formulierten ›Reformen‹ zu verlassen und mit Methode das gesamte (damals beschlossene, jW) Programm des Conseil nationale de la Résistance (Nationaler Widerstandsrat, jW) auseinanderzunehmen (…); ohne Ausnahme.«

Damit hat der bürgerliche Premierminister Jean-Pierre Raffarin schon 2002 unter dem rechten Präsidenten Jacques Chirac begonnen. Sozialdemokraten wie Lionel Jospin und Staatschef François Hollande haben das fortgesetzt. Diese Epoche restriktiver Gesellschaftspolitik wird seit den 80er Jahren als »neoliberal« bezeichnet. Doch ich misstraue diesem Begriff – ich lasse ihn für Frankreich nicht so gelten wie für andere Länder, die USA oder Deutschland etwa. Die französische Gesellschaft ist sehr hierarchisch aufgebaut, die Regierungs- und Funktionseliten haben sich nie geändert – das geht zurück bis auf das Ancien régime, das bis zur Revolution 1789 die gesellschaftliche Ordnung bestimmt hat. Ich wage zu sagen, dass die Franzosen keine »Klassengesellschaft« haben, sondern eine Gesellschaft des »Classement« – der gesellschaftlichen Zuordnung. Ein System, das – wegen seiner unveränderten Hierarchie – nicht funktioniert und es auch künftig nicht tun wird. Das beginnt bei der Bildung und der damit verbundenen beruflichen und gesellschaftlichen Stellung. In Frankreich wird das in den Grandes écoles, dem Zugang zu den Eliteschulen und der dort betriebenen Ausbildung entschieden. Ganz einfach gesagt: Nicht einmal die Beziehung Stadt–Land funktioniert in Frankreich.

Worum geht es den 75 Prozent der Franzosen, die Macrons »Rentenreform« strikt ablehnen, und ihren Gewerkschaften, die unisono sagen: Die Verlängerung der Lebensarbeitszeit und die Erhöhung des Renteneintrittsalters von 62 auf 64 Jahre sind »nicht verhandelbar«, wir wollen sie nicht.

Wer in diesen Tagen den Widerstand gegen Macron beobachtet, muss wissen, dass es sich nicht nur um mehr Geld, Renten und Lebensarbeitszeit handelt, wenn die Franzosen millionenfach auf die Straße gehen. Sie haben »ras-le-bol« – die Schnauze voll, auf deutsch gesagt. Macron sieht einfach nicht, dass die Menschen, die ein Leben lang geschuftet haben, jetzt endlich, nach 40 Jahren, Anerkennung für diese Leistung verlangen. Anerkennung ist das Schlüsselwort. Das Verständnis für Jahre, die oft mit Mühe und körperlichen Leiden verbunden waren.

Der Präsident lässt dagegen seinen Innenminister sagen: Auf den Straßen protestieren »jene, die denken, man müsste weniger arbeiten und das Recht auf Faulheit verteidigen«. Die Protestierenden nennt Gérald Darmanin eine »faule, linke Bohème bourgeoise«.

Der Protest soll diskreditiert werden, das macht man so. Interessanter als diese Polemik ist, dass auch die Linke (gemeint sind die Sozialdemokraten, jW) nicht begreift, dass eine große Mehrheit der Franzosen verstanden werden will. Die Menschen wollen, dass man ihnen zuhört. Sie wollen Autonomie – um wieder auf Macrons »Reform« zurückzukommen. Sie wollen mitentscheiden, wann sie mit der Arbeit aufhören sollen, und sie wollen ihren Lebensabend genießen, wenn sie das körperlich und geistig noch können. Macron und seine Leute aber haben den »sozialen Dialog« gekündigt und ihn verlassen. Sie glauben, wie die Bosse, ihre Gesellschaftspolitik durchsetzen zu können, ohne die Arbeiter entscheidend zu beteiligen.

Nahezu die Hälfte der sozialdemokratischen Linken, des Parti Socialiste, phantasierte jüngst auf dem PS-Parteitag in Marseille von einem »dritten Weg« zwischen Macrons rechtem Bürgerblock und der sogenannten extremen Linken. Das erinnert fatal an den Ende der 90er Jahre vom britischen Premier Anthony Blair und dem deutschen Kanzler Gerhard Schröder propagierten »dritten Weg« – was nichts anderes als Abschied vom Sozialstaat bedeutete –, der sowohl die Labourpartei als auch die SPD nahezu zerstörte. Wäre dieser »Weg« die Vereinigung mit dem Macronismus ?

Es ist die Fortsetzung der Politik Margaret Thatchers, die in den 80er Jahren ihren Anfang nahm – nun unter Macron. Die extreme Rechte geht übrigens sehr schlau mit diesem Thema um. Sie lehnt die »Rentenreform« ab, hinter der ja das Patronat (die Bosse, jW) steht, prügelt aber nicht auf die Unternehmer, sondern auf den Staat, repräsentiert von Macron, ein.

Treibt der Macronismus – seine »Reformen«, die ein vom Conseil de la Résistance in den 50er Jahren propagiertes soziales Regierungshandeln ins Gegenteil verkehren – die Wählerschaft in Marine Le Pens Arme?

Durchaus. Das liegt aber auch daran, dass auch die Linke die Situation nicht klar beschrieben hat. Marine Le Pen nimmt eine andere Position ein als ihr alter Faschovater Jean-Marie Le Pen, dessen Aufstieg sich aus der Gegnerschaft zu Charles de Gaulle und dem verlorenen Algerien-Krieg nährte. Ma­rine Le Pen bekämpft eine von der Linken »geduldete« Immigration, die zu Lasten der französischen Werktätigen gehe. In der Tat haben mir Vertreter des Patronats offen gestanden, dass sie die sogenannte illegale Einwanderung nutzen, um an billige Arbeitskräfte zu kommen. Es handelt sich um Schwarzarbeit in großem Maßstab – sie schließt die Ausbeutung dieser Menschen als Haushaltshilfen, Handwerker, Kellner oder Altenpfleger ein. Große Teile der Bevölkerung sind sicher, dass die Linke das angebliche Problem nicht lösen kann: »Illegale« profitieren in dieser politischen Erzählung der Rechten als bevorzugtes Arbeitspersonal des Kapitals, während der französische Beschäftigte mit einem Scheißlohn nach Hause geht oder im Vorrentenalter gar keine Arbeit mehr findet.

Das System, das für solche Zustände verantwortlich ist, kann – laut Ergebnis der Präsidentschaftswahl – nach Meinung fast der Hälfte der Franzosen demnach nur Le Pen mit ihrem Rassemblement National, RN, wirksam bekämpfen?

Auf dem PS-Parteitag war neulich erneut alles zu sehen, was die Menschen verachten: Ein kleiner Klub stattsam bekannter Politiker entscheidet bis in die Dörfer des Landes hinein, wer welche Posten und welche Privilegien bekommt; das geht dann so: Du gibst mir das Rathaus in der Kleinstadt, ich verhelfe dir dafür zum Mandat in der Nationalversammlung. Was Macron betrifft: Er repräsentiert eigentlich diesen »dritten Weg«, den Sie ansprachen und den die eine Hälfte des PS offenbar für den richtigen hält. Macrons Problem ist es, sich vom Rassemblement Le Pens abzusetzen. Die bürgerliche Rechte, die sich derzeit Les Républicains nennt, ist keine in sich stabile politische Bewegung. Es fehlt eine solide Zentrumspartei im repräsentativen System Frankreichs.

Wird Macron Erfolg haben und seine »Reform« in der Nationalversammlung durchsetzen?

Das ist nicht sicher. Mehr als ein Dutzend Abgeordnete der Républicains, die er wegen der nur relativen Mehrheit seiner Fraktion Renaissance für die Abstimmung braucht, sind unsichere Kantonisten. Die Républicains und auch ein Teil der Renaissance haben begriffen, dass ihnen von rechts außen Gefahr droht. Es wird womöglich etliche Abgeordnete des Macron-Lagers geben, die sich der Stimme enthalten werden.

Wird Macrons Premierministerin Élisabeth Borne den Verfassungsartikel 49.3 anwenden, wenn es bei der Abstimmung im Parlament schiefgeht? Wird sie die »Reform« dann per Dekret umsetzen?

Sie wird den Artikel 49.3 anwenden, wenn es anders nicht geht. Die angestrebte weitreichende Änderung der Gesetzgebung zur Altersversorgung ist schließlich das Prestigeprojekt des Präsidenten Macron. So ist auch die veränderte Tonlage in der öffentlichen Diskussion von seiten der Regierung zu erklären. Man weicht dem totalen Konflikt nicht mehr aus. Demonstriert werden sollen – auch mit Sprüchen wie denen des Innenministers Darmanin – Autorität und Durchsetzungswille.

Macron kann 2027 nicht wieder antreten; wird der »Macronismus« ohne Macron überleben?

Kaum. Es ist kein Nachfolger in Sicht. Was die nächste Präsidentschaftswahl betrifft: Die Linke Jean-Luc Mélenchons, La France insoumise, LFI, macht den Leuten Angst. Auch Macrons ehemaligen rechtskonservativen Regierungschef Édouard Philippe sehe ich nicht als ernsthaften Kandidaten. Real ist die Gefahr von rechts außen. Marine Le Pen wird wieder antreten und wird dann echte Chancen haben, an die Spitze des Staates zu kommen. Schon bei der Wahl im vergangenen Frühjahr hat sie ihr Ergebnis auf 41 Prozent der Stimmen hochgeschraubt, das waren 1,7 Millionen Wähler mehr als 2017. Ihr Rassemblement National sitzt mit 89 Abgeordneten in der Nationalversammlung, das ist nach Macrons Renaissance die zweitgrößte Fraktion, vor Mélenchons LFI und weit vor Sozialdemokraten und Grünen.

Le Pen geht auch sehr vorsichtig mit ihren Kommentaren zum Krieg in der Ukraine um. Sie weist darauf hin – übrigens ebenso wie die Gewerkschaften und Jean-Luc Mélenchons Linke – dass mit dem von Macron geforderten längeren Arbeitseinsatz in Wirklichkeit nicht die Rentenkasse gefüllt, sondern andere Ausgaben beglichen werden sollen. Der Präsident will den Militärhaushalt für die Jahre 2024 bis 2027 von 370 auf 430 Milliarden Euro erhöhen – die protestierenden Franzosen wissen vermutlich, wofür sie zwei Jahre länger eingespannt werden sollen?

Das ist anzunehmen. Marine Le Pens Argumente zu diesem Thema sind sehr stark. Sie fragt zu Recht, was eigentlich die Ziele des Okzidents sind in seinem Krieg gegen das von Putin so genannte heilige Russland.

Der französische Soziologe und Philosoph Didier Eribon bezeichnet den Staatschef als »autoritär, gewalttätig und extrem repressiv«. Könnten Sie Macrons Politikprogramm in ihren Worten definieren?

Was Eribon sagt, mag stimmen. Für mich betreibt Macron privatisierte Politik. Macrons Programm, das ist in Politik umgesetztes Konzernmanagement.