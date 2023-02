Nordirland: Bewährungsstrafe für britischen Exsoldat

Liam Mcburney/PA Wire/dpa Ein Unterstützer des Verurteilten britischen Soldaten am 25. November 2022 in Belfast

Belfast. Ein Gericht in Belfast hat die dreijährige Haftstrafe für einen früheren britischen Soldaten wegen der Tötung eines Mannes im Nordirland-Konflikt zur Bewährung ausgesetzt. Bei der Urteilsverkündung am Donnerstag bedauerte der zuständige Richter, dass der Exsoldat für seine Tat keine Reue gezeigt habe. Während der Strafmaßverkündung wies der Richter auf die »verheerenden Auswirkungen« für die Familie des Getöteten hin.

Der 53jährige David Holden war bereits im November vergangenen Jahres wegen Totschlags verurteilt worden. Es war das erste Mal, dass ein britischer Soldat wegen eines jahrzehnte zurückliegenden Verbrechens verurteilt wurde. Das Gericht sah es zu dieser Zeit als erwiesen an, dass der damals 18jährige britische Soldat im Jahr 1988 den 23jährigen Aidan McAnespie an einem Grenzkontrollpunkt in Nordirland mit einem Schuss in den Rücken getötet hatte. McAnespie soll damals auf dem Weg zu einem Sportclub gewesen sein. Nach Angaben seiner Familie wurde er von den Einsatzkräften »ausgiebig schikaniert«. (AFP/jW)