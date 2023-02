Türkei bestellt nach Anschlagswarnung neun Botschafter ein

Francisco Seco/AP/dpa Proteste von Islamisten vor dem schwedischen Konsulat in Istanbul nach Koranverbrennung in Stockholm (22.1.2023)

Ankara. Die Türkei hat nach der Warnung vor Anschlägen und der Schließung mehrerer europäischer Vertretungen im Land neun Botschafter einbestellt. »Die Botschafter von neun Ländern, einschließlich der Länder, die die Arbeit ihrer Konsulate unter dem Vorwand der Bedrohung durch Terroranschläge in der Türkei ausgesetzt haben, wurden in das Außenministerium einbestellt«, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu am Donnerstag unter Berufung auf diplomatische Quellen.

Welche Länder genau betroffen waren und ob auch der deutsche Botschafter Jürgen Schulz darunter war, war zunächst unklar. Aus dem Auswärtigen Amt lag zunächst keine Bestätigung vor. Die Niederlande gaben bekannt, dass ihr Botschaft einbestellt worden war. Deutschland, die USA und mehrere andere europäische Länder hatten ihre Staatsbürger vergangene Woche vor einem erhöhten Anschlagsrisiko in der Türkei gewarnt und Anfang der Woche einen Teil ihrer Vertretungen geschlossen. Hintergrund der Warnungen sind islamfeindliche Aktionen in Europa wie etwa eine Koranverbrennung in Schweden und Dänemark.

Innenminister Süleyman Soylu verurteilte die Schließungen als Versuch, sich in den Wahlkampf in der Türkei einzumischen, wo am 14. Mai Parlaments- und Präsidentschaftswahlen stattfinden. »Sie führen einen psychologischen Krieg gegen die Türkei«, sagte Soylu am Donnerstag dem Fernsehsender NTV. »Sie versuchen, die Türkei zu destabilisieren.«

Bereits in früheren Jahren war es in der Türkei vor Wahlen und Referenden zu Anschlägen oder bewaffneten Angriffen auf Oppositionsparteien und regierungskritische Medien gekommen. So starben über 100 Menschen bei einem Anschlag auf eine Friedenskundgebung in Ankara im Oktober 2015 wenige Wochen vor der Parlamentswahl. Verantwortlich für den Anschlag war eine unter den Augen des türkischen Geheimdienstes agierende Zelle des »Islamischen Staates«, so dass die linke Opposition der Regierung vorwarf, zum eigenen Machterhalt eine Strategie der Spannung zu betreiben. (AFP/jW)