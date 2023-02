Das Problem heißt Lithium

Martin Mejia/AP Photo/dpa Krasses Aufgebot: Tausende Einsatzkräfte wurden am Donnerstag gegen die Proteste in Lima auf die Straßen geschickt

In Peru haben erneut Zehntausende Menschen mit Straßenblockaden und Demonstrationen den Rücktritt der De-facto-Präsidentin Dina Boluarte gefordert. Zu den als »Paro nacional« (Generalstreik) angekündigten Protesten hatte der Gewerkschaftsverband Confederación General de los Trabajadores del Perú (CGTP) aufgerufen und angekündigt, die Proteste und Streiks in den nächsten Tagen fortzusetzen. Schwerpunkt der Demonstrationen war die Hauptstadt Lima, wo Tausende Menschen ab dem frühen Donnerstag nachmittag (Ortszeit) durch die Innenstadt zogen. Zuvor waren Hunderte Menschen über die Panamericana in die Innenstadt gelangt. Weitere Forderungen der Demonstranten sind eine neue Verfassung und die Freilassung des inhaftierten Expräsidenten Pedro Castillo.

In der Stadt Pucallpa im Osten des Landes forderten Demonstranten auch die Freilassung von Ernesto Tapia, leitendes Mitglied der CGTP in der Region. Der Gewerkschafter war am Tag zuvor »mitten in der Mobilisierung von der Polizei geschlagen und festgenommen worden«, hieß es in einem Artikel von La República. Laut Telesur gab es in mindestens 18 Provinzen des Landes Proteste. In Juliaca im Süden Perus versammelten sich bereits am Vormittag Angehörige ermordeter Demonstranten. Gegen 16 Uhr Ortszeit kam es in der Nähe des Flughafens zu »Auseinandersetzungen« zwischen Protestierenden und Polizei; die habe Tränengas eingesetzt, schrieb La República. Die Region um Juliaca gilt als eine der Hochburgen der Proteste, die seit dem Sturz des gewählten Präsidenten Castillo am 7. Dezember andauern. Anfang Januar waren dort 20 Demonstranten an einem Tag von der Polizei getötet worden.

Castillo hatte unterdessen erstmals seit seiner Inhaftierung Gelegenheit, mit der Presse zu sprechen. In dem während eines Besuches seines Anwaltsteams im Hochsicherheitsgefängnis Barbadillo bei Lima entstandenen Interview mit Journalisten der spanischen Zeitung El Salto, das am 7. Februar erschien, sieht sich Castillo weiterhin als »legitimer und gewählter Präsident Perus«. Er gibt an, »Angst« um sein Leben zu haben, und zwar nicht erst seit seiner Inhaftierung. Schon während seines Wahlkampfs habe es »gewalttätige Attacken« und »Morddrohungen« gegeben. So habe Rafael López Aliaga, Unternehmer, aktuell Bürgermeister von Lima und Gründer der extrem rechten Partei »Renovación Popular«, zu seiner »öffentlichen Hinrichtung« aufgerufen. Auch sorge er sich um seine Familie, mit der er seit seiner Inhaftierung »nicht kommunizieren« konnte, die aber auch schon vor seiner Inhaftierung Angriffen und rassistischen Attacken ausgesetzt gewesen sei, sagt Castillo.

Angesprochen auf die Ereignisse um die versuchte Parlamentsauflösung, die zu seiner Entmachtung und Inhaftierung geführt hatten, erklärte Castillo, die Vorgänge seien »kompliziert«. Er habe aber nie versucht, »peruanische Institutionen zu untergraben«. Er sieht sich als »Opfer« eines »Komplottes hauptsächlich von seiten der peruanischen Rechten, die den Interessen der neoliberalen und imperialistischen Gruppen dient. Sie haben ihre gesamte Machtmaschinerie genutzt. Dazu gehört auch die peruanische Presse.« Dass er zur Zielscheibe von Angriffen der traditionellen Medien in Peru wurde, erklärte sich Castillo auch damit, dass »alle Vorgängerregierungen ein Budget an sie gezahlt hatten. In meiner Regierung wurde dieses Budget für Bildung verwendet. Deshalb hat mich die Presse angegriffen.«

Als Hintergrund für die Attacken gegen seine Regierung sieht er den Konflikt um die Nutzung der Bodenschätze Perus. »Ich war dabei, alle Verträge der neoliberalen und kapitalistischen Bergbauunternehmen zu überprüfen.« Diese hätten eine wichtige Rolle bei dem Putsch gespielt. »Das ganze Problem hat mit Lithium zu tun. Der Imperialismus will Lithium, und meine Regierung wollte das Lithium dem Volk überlassen.« Die Vorgängerregierungen hätten mit Hilfe von Gesetzesdekreten »dem Raub unseres Landes Legalität verliehen«. 76 Gesetzesvorhaben habe seine Regierung eingebracht, alle seien von der rechten Parlamentsmehrheit abgelehnt worden. Das alles habe das Regieren in seiner Amtszeit erschwert, die nach gut 16 Monaten mit seiner Inhaftierung endete.