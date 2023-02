Mali untersagt Bundeswehr-Flüge

Berlin. Die malische Regierung belegt die im Land befindlichen Bundeswehr-Soldaten mit weiteren Auflagen. Am Mittwoch seien die sogenannten Med-Evac-Evakuierungsflüge innerhalb Malis untersagt worden, sagte eine Sprecherin des Verteidigungsministeriums am gleichen Tag in Berlin. Auch Rotationsflüge für das Bundeswehr-Personal hätten nicht mehr durchgeführt werden können. Dies erschwere die Arbeit der Truppe. Derzeit sind rund 1.000 Bundeswehr-Soldaten im Rahmen des UN-»Blauhelm«-Einsatzes Minusma in dem westafrikanischen Land stationiert. (Reuters/jW)