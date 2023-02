Hartz IV in Frankreich

Eric Gaillard/REUTERS Durch die »Reform« kann die Bezugsdauer in Zukunft von 24 auf 18 Monate verkürzt werden

Nun ist es soweit: Am Mittwoch ist in Frankreich die zweite »Reform« der Erwerbslosenversicherung von Staatspräsident Macron in Kraft getreten. Wesentlicher Bestandteil der Gesetzesänderung, die das deutsche Hartz-System zum Vorbild hat, ist die Kürzung der Bezugsdauer des Erwerbslosengeldes. Konkret soll diese abhängig von der Situation auf dem Arbeitsmarkt ständig variieren. Je niedriger die Erwerbslosenquote ist, desto geringer soll die Bezugsdauer sein. Die Idee dahinter ist, dass es in Zeiten niedriger Erwerbslosigkeit – also vermeintlich boomender Konjunktur – leichter sei, einen Job zu finden. Die Gewerkschaften widersprechen dieser Logik und argumentieren, dass es beispielsweise einem gekündigten Metallarbeiter im Norden wenig bringe, wenn gerade viel im IT-Sektor in Paris rekrutiert würde.

Durch die »Reform« kann die Bezugsdauer in Zukunft um 25 Prozent von 24 auf 18 Monate gekürzt werden. In seiner ersten Amtszeit (2017 bis 2022) hatte Macron bereits die Höhe des Erwerbslosengeldes deutlich gesenkt und den Zugang zur Leistung drastisch verschärft.

Die Maßnahme ist eng verbunden mit der geplanten »Rentenreform«, gegen die aktuell massenhaft mobilisiert wird. Denn wenn das Rentenalter von 62 auf 64 Jahre erhöht wird, werden ältere Beschäftigte gezwungen, mehr zu arbeiten. Entweder diese bleiben dann tatsächlich in ihren Jobs oder die Unternehmen entlassen sie, weil sie als zu teuer und nicht produktiv genug gelten. Im ersten Fall verringert die Erhöhung des Rentenalters das Angebot an Arbeitsplätzen, die sonst durch Pensionierung für andere Generationen frei würden. Im zweiten Fall erhöht Macrons Vorhaben die Erwerbslosigkeit der älteren Generation. Mit anderen Worten: Die »Rentenreform« schafft so oder so Erwerbslosigkeit – und die soll sich durch das seit Mittwoch geltende Gesetz ja nicht zu gemütlich anfühlen.