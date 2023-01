Oderbruchdörfer fordern Frieden

Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa Denkmal für die Opfer des Zweiten Weltkrieges (Kienitz, 16.1.2020)

Vor dem Hintergrund des anhaltenden Ukraine-Kriegs haben am Dienstag Einwohnerinnen und Einwohne, Lokalpolitiker und Kirchenvertreter im Oderbruchdorf Kienitz an der Oder (Kreis Märkisch-Oderland) eine Friedenskundgebung abgehalten. Anlass war der 78. Jahrestag der Befreiung der ersten Ortschaft auf dem Gebiet der späteren DDR durch die Rote Armee. Auch aus der umliegenden Region kamen Menschen, um am Denkmal für die Opfer des Zweiten Weltkrieges der Kriegstoten zu gedenken. In den vergangenen Jahren waren Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD), der russische Botschafter in der BRD sowie russische und deutsche Soldaten zur Kranzniederlegung angereist. Dieses Mal blieben die Menschen in Kienitz dieses Jahr unter sich. »Wenig sind es, die Frieden stiften«, sagte passend dazu der Dorfpfarrer. Der Ortsvorsteher zitierte aus dem »Kienitzer Friedensappell«, wonach Europa nie wieder durch Kriegshände brennen dürfe.

Im Anschluss daran erinnerte eine Bewohnerin an die Lieblingsverse ihrer Mutter aus dem »Kriegslied« des 1815 verstorbenen Lyrikers Matthias Claudius: »Es ist leider Krieg und ich begehre, nicht Schuld daran zu sein.« Im prasselnden Regen brach ein Mann frisches Brot. Ein anderer berichtete, dass er nun 36 Jahre mit einer vietnamesischen Frau verheiratet sei und dass er dies dem diplomatischen Geschick des Pariser Friedensabkommens zu verdanken habe.

Am frühen Morgen des 31. Januars 1945 hatte eine Vorausabteilung der Roten Armee die zugefrorene Oder überquert. Sie errichtete bei Kienitz einen vier Kilometer breiten und zwei Kilometer tiefen Brückenkopf. 75 Tage stand hier die Front, 80 Prozent des Dorfes wurden zerstört. Daran wird jährlich erinnert. Seit 1970 steht ein sowjetischer T34-Panzer als Teil einer Gedenkstätte im Dorf. Kienitz ist heute ein Ortsteil der Gemeinde Letschin.