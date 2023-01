Barrett Strong tot

Louis Lanzano/AP/dpa Barrett Strong vor der Aufnahmezeremonie für die 35. jährliche National Academy of Popular Music/Songwriters Hall of Fame (New York, 10.6.2004)

Detroit. Einer der wichtigsten Songschreiber der Soulmusik ist tot. Der am 5. Februar 1941 in West Point, Mississippi geborene Barrett Strong ist im Alter von 81 Jahren am 29. Januar in Detroit gestorben, teilte das Motown-Museum am Montag via Twitter mit. Auch der Gründer des Musiklabels Motown, Berry Gordy, bestätigte den Tod von Strong in einer Mitteilung.

Zusammen mit Berry Gordy hatte Strong den allerersten Hit von Motown aufgenommen: »Money (That’s What I Want)«, gesungen von Strong und auch unter seinem Namen 1959 auf den nach dem Vornamen von Barry Gordys Schwester und späteren Ehefrau von Marvin Gaye benannten und gegründeten Anna Records erschienen, war das programmatische Fundament des Motown-Imperiums. Um das von den Supremes bis zu den Beatles von unzähligen Künstlern gecoverte Stück hat es dann auch einen Urheberrechtsstreit gegeben. Strong behauptete, den Text verfasst zu haben. Offiziell sind lediglich Barry Gordy und Janie Bradford die Komponisten.

Zusammen mit dem Produzenten Norman Whitfield schrieb Strong dann im Laufe der 1960er und 70er Jahre einige der bekanntesten Stücke für Motown: »I Heard It Through the Grapevine« für Gladys Knight and the Pips sowie Marvin Gaye, »Cloud Nine«, »I Can’t Get Next To You« oder »War« für die Temptations; Letzteres wurde dann in der Version von Edwin Starr zur Antikriegshymne. Strong und Whitfield entwickelten für die Temptations und The Undisputed Truth Anfang der 70er das »Psychedelic-Soul«-Konzept und komponierten Stücke wie »Smiling Faces Sometimes«, »Ball of Confusion (That's What the World Is Today)« oder »Papa Was a Rolling Stone«.

Mitte der 70er nahm Barrett Strong unter seinem eigenen Namen zwei Alben für das Label Capitol auf: »Stronghold« (1975) und »Live & Love« (1976). Diesen ließ er 1980 auf dem unabhängigen Label Coup Records 1980 das Modern-Soul-Juwel »Love Is You« folgen. Sein letztes Album „Stronghold II“ erschien 2001 auf seinem eigenen Label Blarritt Records. (jW)