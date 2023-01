US-Verteidigungsminister in Südkorea

Lee Jin-man/Pool/Reuters Empfang wie zu Hause: US-Verteidigungsminister Lloyd Austin (M.) auf der Osan Air Base in Pyeongtaek, Südkorea (30.1.2023)

Seoul. US-Verteidigungsminister Lloyd Austin trifft am Dienstag in Seoul seinen südkoreanischen Amtskollegen Lee Jong Sup. Im Mittelpunkt der Unterredungen stehen laut Agenturmeldungen die Lage auf der Koreanischen Halbinsel und die Stärkung der Allianz der USA mit Südkorea. Der Konflikt mit Nordkorea hat sich seit vergangenem Jahr wieder erheblich verschärft. Südkorea schickte einen militärischen Satelliten ins All, verstärkte Militärübungen mit den USA und drohte Nordkorea, es könne im Ernstfall von den USA Atombomben gestellt bekommen – nach dem Vorbild der »nuklearen Teilhabe« Detuschlands. Nordkorea wiederum intensivierte seine Tests diverser Raketenarten und kündigte seinerseits eine forcierte Aufrüstung an. Es wird erwartet, dass bei den Konsultationen in Seoul auch die Themen China und Russland zur Sprache kommen. Austin reist im Anschluss auf die Philippinen weiter. (dpa/jW)