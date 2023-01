Belgien schaltet AKW ab

Johanna Geron/Reuters Gefährliche Nachbarschaft: Seit langem fordern Umweltschützer die Abschaltung des AKW Tihange in Belgien (23.12.2021)

Liège. In Belgien wird am Dienstag der wohl gefährlichste Atomreaktor des Landes endgültig heruntergefahren. Nach 40 Jahren Laufzeit soll Block zwei des Atomkraftwerks Tihange bei Liège (Lüttich) um kurz vor Mitternacht abgeschaltet werden, wie die Betreibergesellschaft Engie mitteilt. Deutsche Politiker und Atomkraftgegner hatten sich jahrelang für ein Aus des Meilers eingesetzt. Bereits 2012 hatten Experten Tausende kleine Risse in dem Reaktordruckbehälter festgestellt. Nach der Abschaltung hat Belgien noch fünf Atomreaktoren in Betrieb. Drei von ihnen sollen im Jahr 2025 vom Netz gehen. Für die beiden jüngsten Meiler ist dagegen eine Laufzeitverlängerung bis 2035 geplant. Die Regierung begründet dies mit dem Ukraine-Krieg und der Energiekrise. (AFP/jW)