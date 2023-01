Italien: Anarchist Cospito in anderes Gefängnis verlegt

Claudio Papi/Reuters Protest gegen die Inhaftierung von zwei Anarchisten in Turin (4.4.2022)

Rom. Nach Protesten für bessere Haftbedingungen wollen die italienischen Behörden den inhaftierten Anarchisten Alfredo Cospito in ein anderes Gefängnis verbringen. Er hatte sich seit langem im Hungerstreik befunden. Nun werde Cospito auf eine Krankenstation in einem Gefängnis in Mailand verlegt, wie sein Anwalt laut mehreren italienischen Medien am Montag erklärte. Sympathisanten des 55jährigen protestierten am vergangenen Wochenende, wobei es etwa im Ausgehviertel Trastevere in Rom zu Zusammenstößen mit der Polizei kam.

Im Zusammenhang mit dem Fall Cospito könnte dem italienischen Außenministerium zufolge auch ein Brandanschlag in Berlin stehen: Dort hatten Unbekannte das Auto eines italienischen Diplomaten angezündet. Auch in Barcelona habe es laut Außenministerium am vergangenen Wochenende einen Zwischenfall gegeben: Dort schlugen Unbekannte die Fensterscheiben des italienischen Generalkonsulates ein. An einer Wand sollen Graffiti zu sehen sein, die auf Anarchisten als Täter hindeuteten.

Cospito war 2012 verhaftet worden. Ihm wurde vorgeworfen, den Manager eines Atomkonzerns angeschossen zu haben. Außerdem wurde er bezichtigt, 2006 einen Anschlag auf eine Carabinieri-Kaserne verübt zu haben, bei dem es zu Sachbeschädigungen gekommen war. Er wurde als »gefährlicher Terrorist« eingestuft und zu 20 Jahren Gefängnis verurteilt. Die Strafe saß er zunächst in einer Haftanstalt auf Sardinien unter Bedingungen ab, wie sie ansonsten Mafiabossen vorbehalten sind. In den Hungerstreik trat Cospito vor mehr als 100 Tagen. Seine Ärztin warnte am Sonntag laut der italienischen Nachrichtenagentur Ansa, dass ihm wegen des starken Gewichtsverlustes lebensbedrohliche Konsequenzen drohten. (dpa/jW)