Papst zu Besuch in DR Kongo und Südsudan

Moses Sawasawa/AP/dpa-Bildfunk Beten für ein Ende der Gewalt: Aus Sicherheitsgründen fehlt Goma im Osten der DR Kongo auf dem Reiseplan des Papstes (22.1.2013)

Rom. Papst Franziskus bricht an diesem Dienstag zu seiner ersten Auslandsreise des Jahres nach Afrika auf. Das Oberhaupt der katholischen Kirche fliegt zunächst in die Demokratische Republik (DR) Kongo, wo der Papst bis Freitag in der Hauptstadt Kinshasa bleiben wird. Dann geht es weiter in den Südsudan. Nach sechs Tagen kehrt das Oberhaupt der katholischen Kirche am Sonntag zurück nach Rom.

Der Besuch in der DR Kongo ist der erste eines Papstes seit 37 Jahren. Er ist seit langem erwartet worden und wurde im Sommer aus Gesundheitsgründen um ein halbes Jahr verschoben. Ursprünglich hätte Franziskus auch die Stadt Goma besuchen sollen. Allerdings wird aus Sicherheitsgründen darauf verzichtet. Der Osten der DR Kongo erlebte zuletzt regelmäßig Anschläge und Kämpfe zwischen bewaffneten Milizen und der Regierungsarmee. Im Südsudan, der 2011 vom Sudan unabhängig wurde, kommt es regelmäßig zu Zusammenstößen zwischen Angehörigen verschiedener Bevölkerungsgruppen. Sowohl die DR Kongo als auch der Südsudan kämpfen zudem mit den Folgen der Klimakatastrophe.

Die Höhepunkte der Reise dürfte eine öffentliche Messe auf dem Militärflughafen von Kinshasa am Mittwoch sein, zu der mehr als eine Million Gläubige erwartet werden. (dpa/jW)