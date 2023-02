Kleiner Formfehler

Toblach. Ein Formfehler hat Deutschlands Langlaufstaffel der Frauen den ersten Weltcup-Podestplatz seit über sechs Jahren gekostet. Nur kurze Zeit nachdem sie am Sonntag im italienischen Toblach Platz zwei belegt hatte, wurde das Team von Peter Schlickenrieder disqualifiziert. Der Teamchef selbst übernahm dafür die volle Verantwortung. »Ich habe den krankheitsbedingten Ersatz von Coletta Rydzek zu spät gemeldet. Mein Fehler«, sagte der er am Sonntag der ARD. In der Besetzung Laura Gimmler, Katharina Hennig, Pia Fink und Sofie Krehl hatte sich das deutsche Quartett am Sonntag nach vier mal 7,5 Kilometern nur der siegreichen Staffel aus Norwegen geschlagen geben müssen. Die kurzfristig für Rydzek eingesprungene Krehl hätte nach Schlickenrieders Aussage aber früher für das Rennen gemeldet werden müssen. (dpa/jW)