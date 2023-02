Noch 36 Punkte

New Orleans. Basketballspieler ­LeBron James kommt dem Punkterekord in der nordamerikanischen Liga NBA immer näher. Gegen die New Orleans Pelicans erzielte der 38jährige am Sonnabend (Ortszeit) 27 Punkte für die Los Angeles Lakers. Die 126:131-Niederlage konnte James damit aber nicht verhindern. Die Lakers mit dem deutschen Nationalspieler Dennis Schröder hatten im Rennen um einen Play-off-Platz zuletzt zweimal gewonnen. James stand nahezu die gesamte Spielzeit auf dem Feld. Ihm fehlen nur noch 36 Zähler zum Punkterekord von Kareem Abdul-Jabbar. »Ich bin müde wie sonst was, aber bereit für Dienstag«, sagte James nach dem Spiel. Dann empfangen die Lakers Oklahoma City Thunder. (dpa/jW)