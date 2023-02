Kleine Revanche

Altenberg. Die deutschen Rennrodler haben sich beim Weltcup im sächsischen Altenberg für die Niederlage bei der Weltmeisterschaft in Oberhof revanchiert. Max Langenhan feierte am Sonntag seinen zweiten Saisonsieg. Zweiter wurde der Italiener Dominik Fischnaller, der die Führung im Gesamtweltcup verteidigte. Den dritten Platz belegte der dreimalige Olympiasieger und Sprintweltmeister Felix Loch. Weltmeister Jonas Müller aus Österreich enttäuschte und landete nur auf Platz zehn. In der Staffel musste sich Deutschland in der Besetzung mit Langenhan, Julia Taubitz und Toni Eggert/Sascha Benecken mit Platz zwei hinter Österreich begnügen. Das Podium komplettierte die Mannschaft aus Lettland. (dpa/jW)