Regen in Eleusis

Mit einer multimedialen Feier und der Beteiligung zahlreicher Einwohner hat die griechische Hafenstadt Eleusis (auch Elefsina) ihr Europäisches-Kulturhauptstadt-Jahr eingeleitet. Sie ist mit rund 30.000 Einwohnern die bislang kleinste Stadt, die Kulturhauptstadt Europas wird. Regen störte vorübergehend den Festakt.

Das Motto der Feierlichkeiten lautet »Geheimnisse des Übergangs« (Mysteries of Transition). Mit Musik und Tanz spiegelte die Inszenierung am Samstag nachmittag das, wofür Eleusis in der Antike stand: Dort fanden die »Mysterien von Eleusis« statt, eine Art Geheimkult, mit dem jährlich die Neugeburt der Natur gefeiert wurde. (dpa/jW)