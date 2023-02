Das große Spiel

filmgalerie451 Nach beruflichem Stress sieht sein Alltag nicht aus: Hochkommissar De Roller (Benoît Magimel, l.)

Ein U-Boot taucht in »Paci­fiction« nie auf. Und vielleicht gibt es ja auch gar keins. Vielleicht hat Tahitis französischer Hochkommissar De Roller (Benoît Magimel) Unrecht mit seiner fixen Idee, dass der verschwiegene Admiral (Marc Susini), der mit einigen Marinesoldaten regelmäßig eine Disko auf der Insel besucht, von einem U-Boot zu diesen Landgängen aufbreche. Jedenfalls zeichnet sich nur einmal, als der Protagonist mit einem Kleinflugzeug zu einem Diensttermin unterwegs ist, im grellen Sonnenschein kurz irgend etwas Großes dunkel und schemenhaft unter der Meeresoberfläche ab.

Insoweit sich in Albert Serras actionfreiem Paranoia-Thriller ein Plot herauskristallisiert, beginnt er mit einem Gerücht: Bei einem Treffen mit Interessenvertretern der örtlichen Bevölkerung wird De Roller, der nach Jahren in der Südsee offenbar die Rückkehr in die europäische Heimat ersehnt, auf eine angeblich bevorstehende Wiederaufnahme von Atomtests in der Region angesprochen. Da er vom vermeintlichen Plan der französischen Regierung, dessen Umsetzung ihn ganz unmittelbar beträfe, nichts weiß, wähnt sich der leitende politische Beamte bald selbst im Zentrum eines Pariser Intrigenspiels.

Fortan sieht er sein kleinteiliges Walten über den Randdistrikt des französischen (Post-)Kolonialreichs von großer Geopolitik überschattet. Für deren Einfluss finden sich allerdings keine handfesteren Anzeichen als die Anwesenheit der erwähnten Uniformträger sowie wortkarger westlicher Ausländer (Mike Landscape, Alexandre Melo), die möglicherweise einen aufstrebenden Regionalpolitiker (Matahi ­Pambrun) protegieren oder beim örtlichen Immobilienprojekt eines Millionenerben (Baptiste Pinteaux) mitmischen.

Dass Albert Serra, der hierzulande vor allem für »Der Tod von Ludwig XIV.« (2016) bekannt ist, seinen Protago­nisten nie zu Hause zeigt, lässt De Roller entsprechend rastlos wirken. Allerdings deutet in dessen Alltag nichts auf beruflichen Stress. Ebensowenig scheint er durch Formalitäten oder Bürokratie eingeengt. Jedenfalls sieht man den jovialen Kerl, der einen cremefarbenen Anzug gern mit Paisleyhemden und Espadrilles kombiniert, auch nie im Büro. Statt dessen erweist sich der eingangs erwähnte Nachtclub als der Ort, an dem alle zentralen Figuren regelmäßig zusammenkommen. »Politik ist wie eine Disko«, heißt es denn auch in einem delirierenden Monolog, sie finde im Dunkeln statt, »völlig abgeschnitten von der Wirklichkeit.«

Dass die Stimmung in dem Nachtclub – trotz der leichten Bekleidung des vielgeschlechtlichen Personals – merkwürdig verhalten bleibt, weckt den Verdacht, dass die Gäste tatsächlich mit irgend etwas hinterm Berg hielten. Wenn Außenaufnahmen unterschwellig suggerieren, dass sogar das Alltagsleben im Verborgenen bleibt, mag das indes an Covid-19 liegen: Auf Tahiti herrschte Lockdown, während Serra den Film drehte.

Die schwüle Unbestimmtheit der gelegentlich von Neonlicht oder Farbfiltern akzentuierten Bilder verdankt sich jedoch vor allem der montagebetonten Arbeitsweise des 1975 geborenen Katalanen. Auf der Basis skizzenhafter eigener Drehbücher, die in den bisherigen Filmen neben dem oben erwähnten Sonnenkönig auch Don Quijote und Sancho Panza, die Heiligen Drei Könige sowie Casanova und Dracula umherirren beziehungsweise dahindämmern ließen, pflegt er Unmengen an Digitalmaterial zu drehen. Bei der aktuellen Produktion waren es angeblich über 540 Stunden, in denen Serra jeweils drei Kameras synchron laufen ließ, bevor er im quälend langen Schneideprozess die einzelnen Segmente dann nach dem Maßstab ihres jeweiligen individuellen Reizes auswählte. Das traumwandlerisch mäandernde Ergebnis erinnert in einzelnen Momenten an Claire Denis’ »Beau Travail« (1999), an Roman Polanskis »Chinatown« (1974) oder an die verschwörerische Verspieltheit einiger Filme von Jacques Rivette (zuvorderst »Out 1, noli me tangere«, 1971). Im Grunde ist »Pacifiction« aber schlicht einzigartig.