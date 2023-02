Belgrad macht auf Pristina

Aleksandar Djorovic/imago Um Ruhe bemüht: Serbiens Staatschef Aleksandar Vucic am Donnerstag im Parlament in Belgrad

Turbulent ging es in der Skupstina zu. Der Grund dafür: Im serbischen Parlament haben die Abgeordneten am Donnerstag über den aktuellen Stand der Verhandlungen mit Pristina debattiert. Die Rollen waren klar verteilt. Staatspräsident Aleksandar Vucic attackierte die Opposition, die er als Verräter und Heuchler denunzierte. Die Beschuldigten drehten den Spieß um und warfen ihrerseits Vucic vor, Serbien zu verraten und zu kapitulieren. Dabei wurde geschrien, beleidigt, Transparente und Schilder hochgehalten, das Wort entzogen und sich körperlich über das gängige Maß hinaus genähert. Ähnliche Szenen kennt man sonst in der Region eigentlich aus Pristina.

Schließlich wurde der von der Regierung vorgelegte Bericht doch angenommen. Außerdem sind die Vertreter der rechten Opposition von Vucic eingeladen worden, einen der Zankäpfel der Sitzung persönlich in Augenschein zu nehmen: den französisch-deutschen Verhandlungsvorschlag, über den zwar viel gesprochen wurde, den die Abgeordneten indes bisher nie zu Gesicht bekommen haben.

Nach allem, was von dem Plan bekannt ist, sollen sich die Beziehungen zwischen Belgrad und Pristina »normalisieren«, wie es im EU-Jargon heißt, wenn das Völkerrecht ausgehebelt wird. Denn falls dieses in Paris und Berlin ersonnene, zehn Punkte umfassende Papier, das von den USA und der EU-Bürokratie unterstützt wird, umgesetzt würde, wäre Serbien das Kosovo los. Noch gehört die südliche Provinz laut serbischer Verfassung zum Staatsgebiet, weswegen Belgrad auch nicht die einseitig und völkerrechtswidrig proklamierte Abspaltung anerkennt.

Den französisch-deutschen Plan gibt es bereits seit dem vergangenen Sommer, öffentlich wurde er nie, doch kursiert eine den Medien zugespielte Fassung. Wenn die stimmen sollte, dann liefe es darauf hinaus, dass Belgrad das Kosovo als souveränen Staat anerkennt. Doch der Plan würde auch noch einen anderen bedeutenden Wechsel mit sich bringen: die Durchsetzung des deutschen Anspruchs auf den Balkan.

Anders als in der Vergangenheit ist in dem Papier ausschließlich von der EU-Mitgliedschaft Serbiens und des Kosovo die Rede, dagegen bleibt die NATO außen vor. Das war vormals anders. Zunächst erfolgte der Eintritt in die westliche Kriegsallianz, dann die Aufnahme in die von der Bundesrepublik dominierte Europäische Union. Das Feld ist abgesteckt. Washington erkennt vorerst die EU-Hegemonie in der Region an, um sich auf andere geopolitische Konflikte vorzubereiten.

Der Druck auf Serbien ist in den vergangenen Monaten gewachsen. Zum einen geht es dabei um die Haltung zu Russland. Brüssel und Berlin fordern, dass Belgrad sich ihren Sanktionen gegen Moskau anschließt. Zum anderen wurde der erwähnte französisch-deutsche Vorschlag zur Verhandlungsgrundlage des von der EU beaufsichtigten Dialogs zwischen den Konfliktparteien.

Damit verbunden ist die Drohung, die angestrebte EU-Mitgliedschaft Serbiens zu blockieren und westliche Investitionen aus dem Land abzuziehen. So sagte es zumindest Präsident Vucic im Januar in einer Regierungserklärung. Diese und die nun abgehaltene Debatte im Parlament können somit als Zeichen gewertet werden, dass man in Belgrad die Öffentlichkeit auf eine Übereinkunft vorbereitet.

Doch soweit ist es noch nicht. Denn in Pristina regiert der von einem Großalbanien träumende Albin Kurti, der jeden Kompromiss ablehnt. Das betrifft etwa die Vereinigung der serbischen Gemeinden, die bereits 2013 im Brüsseler Abkommen vereinbart worden war und der serbischen Minderheit eine Art nicht näher bestimmte Selbstverwaltung sichern soll. Dafür haben die Serben in der Provinz in den vergangenen Monaten demonstriert und sogar Barrikaden errichtet.

Die Straßensperren sind zwar mittlerweile geräumt, doch Kurti setzt verstärkt auf antiserbische Hetze. Das Resultat ist Gewalt gegen Serben. So kommt es immer wieder zu Angriffen auf Mitglieder der Minderheit. Das jüngste Opfer war am Freitag im Dorf Mogila ein 20jähriger, der von zwei Männern mit Messern verletzt wurde.