Auf Schrumpfkurs

Wolfgang Maria Weber/imago Wie viele der noch 129 Warenhäuser geschlossen bzw. verkauft werden sollen, ist noch nicht bekannt

Seit vergangener Woche läuft bei Galeria Karstadt-Kaufhof (GKK) ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung. Dem vorausgegangen war der Antrag auf ein Schutzschirmverfahren, den der Warenhauskonzern am 31. Oktober 2022 gestellt hatte – eine besondere Form des Insolvenzverfahrens, bei dem der Unternehmensleitung Experten von außen zur Seite gestellt werden, sie selbst aber an Bord bleibt. Unter anderem können bei einem solchen Verfahren Arbeits- und Mietverträge vorzeitig beendet werden. Innerhalb von drei Monaten musste ein Insolvenzplan entwickelt werden, der zeigt, wo gekürzt werden soll und aus welchen Quellen zusätzliches Geld ins Unternehmen fließt. Nachdem der Gläubigerausschuss Ende Januar den Plan abgenickt hatte, gab das zuständige Amtsgericht in Essen sein Plazet und eröffnete nun das Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung. Zum Sachwalter bestimmte das Gericht Frank Kebekus, der auch schon am Insolvenzverfahren 2020 beteiligt war, ebenso wie der Generalbevollmächtigte Arndt Geiwitz.

Wie viele der noch 129 Warenhäuser geschlossen bzw. verkauft werden sollen, ist noch nicht bekannt. Nach mehreren Medienberichten laufen nach wie vor Verhandlungen mit Vermietern und Kaufinteressenten. Gleichwohl äußerte sich Geiwitz in einer Mitteilung vom Mittwoch optimistisch, dass Galeria mit dem Start des Insolvenzverfahrens »eine wichtige Hürde auf dem Weg in die Zukunft genommen« habe. Innerhalb von drei Jahren solle das Unternehmen »zukunftsfest« gemacht werden, hieß es in der Lebensmittelzeitung (Mittwochausgabe).

Neben der Ausdünnung des Filialnetzes gehört zum Konzept auch, die verbleibenden Filialen fortan fünf Vertriebsregionen zuzuordnen. In den einzelnen Warenhäusern sollen die jeweiligen Chefs mehr Verantwortung für Sortiment, Abläufe sowie Personal erhalten und »lokale Bedürfnisse« stärker berücksichtigen. Damit wird eine seit Jahren wiederholt geäußerte Forderung der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi und der Betriebsräte umgesetzt. Eine Zentralisierung könnte hingegen bei der Verwaltung bevorstehen: Nach Presseberichten werde die in Essen konzentriert und der Standort Köln aufgelöst. Eine offizielle Bestätigung dafür gibt es noch nicht. Die Gläubiger sollen mit insgesamt 50 Millionen Euro abgefunden werden, was weit unter den Verbindlichkeiten liegt. Auch darüber dürfte noch verhandelt werden.

Unterdessen berichteten am Freitag Handelsblatt und Spiegel, dass GKK seine belgische Warenhaustochter Inno für einen mittleren bis hohen zweistelligen Millionenbetrag verkaufen wolle. Der Wert der 16 Filialen umfassenden Kette ist als Sicherheit für zwei staatliche Darlehen aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds hinterlegt. Die betragen insgesamt 680 Millionen Euro, so dass mit dem Erlös aus dem Inno-Verkauf nur ein Bruchteil dieser Schulden abgedeckt würde. Der frühere Kaufhof-Eigentümer Metro hatte Inno 2001 übernommen. Nach dem Verkauf der Warenhäuser an die Hudson’s Bay Company 2015 und der späteren Verschmelzung mit der zum Signa-Konzern gehörenden Warenhauskette Karstadt war auch die einzige belgische Warenhauskette Inno zum Bestandteil von GKK geworden. Derzeit zählt sie rund 1.800 Beschäftigte. Im vergangenen Jahr lag der Umsatz bei 295 Millionen Euro.

Neben diesem Verkauf droht außerdem den Restaurants in den Galeria-Häusern ein kräftiger Aderlass: Laut einer internen Information an die Belegschaft sollen von derzeit bundesweit 69 Betrieben bis 2026 noch 25 übrigbleiben, berichtete die Saarbrücker Zeitung am Freitag. 20 bis 25 weitere würden als Cafés fortgeführt, der Rest solle verschwinden. Derzeit sind in der Restaurant-Tochter bei GKK noch rund 1.180 Menschen beschäftigt. Ein Interessenausgleich und Sozialplan wurde in der Zwischenzeit vereinbart, wonach bisherige Beschäftigte vorrangig frei werdende Stellen in weiterbestehenden Restaurants angeboten bekommen. Das gilt ähnlich auch für die formal eigenständige Lebensmittelkette »Markthalle« in GKK-Häusern, die ebenfalls im Insolvenzverfahren ist. Wie es mit den GKK-Filialen und -Tochtergesellschaften weitergeht, soll im März bekanntgegeben werden.