Halbleiterkrieg, nächste Runde

Ann Wang/REUTERS Auszubildende an einer Maschine zur Chipherstellung des niederländischen Unternehmens ASML (Niederlassung in Tainan, Taiwan)

Der neue Eiserne Vorhang, so formulieren es Ökonomen zuweilen, ist einer aus Silizium. Silizium ist der Grundstoff für Halbleiter, die womöglich wichtigste Ressource der heutigen Industrie. Wer Halbleiter nicht oder nicht ausreichend zur Verfügung hat, der spielt in der Weltwirtschaft bestenfalls in der zweiten Liga – eine Tatsache, die sich die Vereinigten Staaten bereits seit einigen Jahren zunutze machen, um China am weiteren ökonomischen Aufstieg zu hindern: Sie bekämpfen die chinesische Chipbranche, beschränken die Ausfuhr von Halbleitern in die Volksrepublik, wollen Beijing hinter einem neuen Eisernen Vorhang aus Silizium isolieren. Vor zehn Tagen, am 27. Januar, ist Washington laut Berichten ein Schlag gelungen, der dabei besonders weitreichende Folgen haben kann; er betrifft Spezialmaschinen zur Chipproduktion – und zwar nicht nur solche, die in den USA hergestellt werden, sondern auch solche aus den Niederlanden und aus Japan. Sie sollen künftig nicht mehr nach China geliefert werden dürfen.

Um die Bedeutung des Schlages einzuschätzen, hilft ein kurzer Blick vier Monate zurück. Am 7. Oktober verhängte die Biden-Administration ein Embargo auf die Lieferung von Hochleistungschips in die Volksrepublik. Es gilt nicht nur für US-Halbleiter, sondern auch für solche aus allen anderen Ländern, sofern zu ihrer Herstellung Maschinen oder Bauteile aus US-Produktion genutzt werden. Keine Hochleistungschips – das bedeutet: China fehlt die zentrale Ressource für die Entwicklung und die Anwendung künstlicher Intelligenz, für Supercomputing, aber teils auch für weniger avancierte Felder wie Cloudtechnologien, die für die gesamte Wirtschaft längst unverzichtbar sind. Nun hat Beijing mit einem solchen Schritt natürlich gerechnet und fördert schon seit Jahren mit ganzer Kraft den Aufbau einer eigenen Halbleiterherstellung. Um dies ebenfalls zu sabotieren, umfasst das US-Embargo vom 7. Oktober nun eben auch Spezialmaschinen zur Chipproduktion.

Am 27. Januar ist es den USA gelungen, die letzte größere Lücke in ihrem Embargosystem zu schließen: Sie haben eine Einigung mit den Niederlanden und mit Japan erzielt, den beiden – neben den Vereinigten Staaten – wichtigsten Ländern weltweit, in denen Spezialmaschinen zur Chipproduktion hergestellt werden. Im niederländischen Veldhoven bei Eindhoven hat mit ASML der Weltmarktführer der Branche seinen Sitz. ASML besitzt als zur Zeit einziges Unternehmen weltweit die Fähigkeit, komplexe EUV-Maschinen zu fertigen, die mit Hilfe extrem ultravioletter (EUV) Strahlung die bisher kleinstmöglichen Chips von bis zu zwei Nanometern fertigen. EUV-Maschinen darf ASML auf Druck aus den USA schon seit Jahren nicht mehr nach China verkaufen. Washington will nun aber auch die Lieferung sogenannter DUV-Maschinen (deep ultra violet) in die Volksrepublik verbieten, weil es dort gelungen ist, auch mit ihnen Hochleistungschips herzustellen. Das Lieferverbot für DUV-Maschinen aber ist aus mehreren Gründen ein ernstes Problem.

Zunächst: Mit DUV-Maschinen werden nicht nur hochspezialisierte, sondern auch viele sehr weit verbreitete Halbleiter hergestellt, die etwa für die Fertigung von Autos, Computern oder Mobiltelefonen benötigt werden. Könnten sie nicht mehr in China produziert werden, dann gäbe es einen gravierenden Mangel auf dem Weltmarkt, für den der Halbleitermangel während der Coronakrise nur ein leichter Vorgeschmack gewesen wäre. Mit einem harten DUV-Embargo stürzten die USA nicht nur China, sondern wohl die gesamte Weltwirtschaft und auch sich selbst in einen tiefen Abgrund. Sodann: Ein Exportverbot nach China brächte den Herstellern der Spezialmaschinen ernste Verluste. Beispiel ASML: Das Unternehmen, nach Börsenwert das zweitteuerste in der gesamten Euro-Zone hinter dem französischen Luxusgüterkonzern LVMH, verzeichnet derzeit zwar einen Boom; es erzielte zuletzt allerdings trotz des Verbots, EUV-Maschinen zu liefern, 15 Prozent seines Gesamtumsatzes im China-Geschäft. Und: Wer Embargos verhängt, spielt va banque. Gelingt es China, DUV- und vielleicht gar EUV-Maschinen dereinst selbst herzustellen, dann sind Firmen wie ASML, Tokyo Electron oder Applied Materials (USA) ihre führende Weltmarktstellung endgültig los.

Die Grundsatzeinigung, die Washington, Tokio und Den Haag laut Berichten am 27. Januar erzielt haben – genaue Details müssen, so wird in der Branche spekuliert, wohl noch ausgearbeitet werden –, soll einen Weg durch das kaum überschaubare, wild verflochtene Gestrüpp des Halbleiterweltmarkts bahnen, der die chinesische Branche so umfassend wie möglich ausknockt, zugleich aber die westliche Industrie so wenig wie möglich schädigt. Sie soll, so hat es der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte unlängst formuliert, »die Technologieführerschaft des Westens bewahren«, ohne wichtige Lieferketten etwa für Autos oder Mobiltelefone allzu sehr zu erschüttern. Ob das gelingt, steht in den Sternen, nicht zuletzt, weil ja viele europäische und nordamerikanische Konzerne in China produzieren und dabei auf Chips aller Art angewiesen sind. Der Weltwirtschaft stehen, das ist zu vermuten, neue Krisen made in Washington bevor. Der Eiserne Vorhang aus Silizium, den die USA gerade vor China herablassen wollen, wird sich kaum geräuschlos schließen.

Und Beijing? Die Lage ist wohl ernster denn je. »Wir müssen das Tempo auf dem Weg zur technologischen Eigenständigkeit beschleunigen, um nicht von fremden Staaten erdrosselt zu werden«, ließ sich Präsident Xi Jinping in der vergangenen Woche zitieren. Der westlichen Embargopolitik wird die Volksrepublik auf Dauer nur entkommen, wenn sie technologisch in vollem Umfang unabhängig wird; dazu aber müsste sie alleine entwickeln, was die Welt über Jahrzehnte hin arbeitsteilig, aber gemeinsam erfunden hat. Ob Beijing beim Versuch, die eigene Halbleiterautarkie zu erreichen, Gegenmaßnahmen ergreifen wird, ist noch nicht klar. Denkbar wären ökonomische Vergeltungsschläge gegen Japan, dessen Wirtschaft stark vom China-Geschäft abhängig ist. Die Volksrepublik könnte zudem den Weltmarkt mit älteren, kostengünstigen Halbleitern fluten und damit westlichen Herstellern empfindliche Einbußen zufügen, ganz so wie ehedem bei Solarmodulen. Spekuliert wird zuweilen über ein Gegenembargo etwa auf seltene Erden; allerdings ist das eine Waffe, die nur einmal wirkt: Setzt man sie ein, schießen woanders neue Förderstätten aus dem Boden, und nach einer kurzen Übergangskrise wäre Chinas Marktdominanz futsch. Der einzige, wenn auch schwere Ausweg scheint auf lange Sicht zu sein, den Westen – wann auch immer – technologisch zu überholen.