»Die indigenen Völker müssen mitreden dürfen«

HATIM KAGHAT/Belga/imago Verteidigen ihre Lebensgrundlage: Indigenenvertreter protestieren in Brüssel gegen das »Freihandelsabkommen« (11.11.2021)

Der Bundestag debattierte Ende Januar über das geplante Handelsabkommen zwischen der EU und dem südamerikanischen Staatenbund Mercosur. Bundeskanzler Olaf Scholz treibt das Vorhaben nach seiner jüngsten Reise in der rohstoffreichen Region voran. Welche Probleme sehen Sie bei bereits ausgehandelten Abmachungen?

Das Abkommen wurde schon mit dem nun abgewählten Präsidenten Jair Bolsonaro und dessen rechtsextremer Regierung verhandelt. Ihn hatte die Deutsche Bank als »Wunschkandidaten der Märkte« bezeichnet. Das Abkommen steht in seiner jetzigen Form für eine veraltete Handelspolitik des 20. Jahrhunderts. Der europäischen Seite geht es darum, die eigene Auto- und Pharmaindustrie zu stärken. Auch soll der Handel mit Soja und Ethanol steigen. Exporteure der Agrochemie, wie Bayer und BASF, die in Europa nicht zugelassene hochgiftige Pestizide liefern, wollen das Abkommen unbedingt. Scholz geht es unter anderem um das für Akkus in E-Autos benötigte Lithium.

Die Mercosur-Länder Brasilien, Argentinien, Paraguay und Uruguay würden zu Rohstofflieferanten, was dort eine Deindustrialisierung nach sich ziehen könnte. 20 Jahre lang wurde das Abkommen verhandelt, ohne dass Klimaschutz und Menschenrechte dabei berücksichtigt wurden. Dabei müssten Aspekte wie die Ernährungssicherheit der Menschen, der Naturschutz und die Lebensbedingungen der indigenen Bevölkerung in Südamerika in den Vordergrund rücken. Mit dem Plan, neue Produktionsflächen zu erschließen, wurden bereits Ureinwohner aus den Urwaldgebieten vertrieben.

Wie positioniert sich Luiz Inácio Lula da Silva dazu, der nun ein zweites Mal zum Präsidenten gewählt wurde?

Lula will zwar, dass die indigene Bevölkerung nicht weiter verdrängt wird. Er und Scholz sind sich aber grundlegend einig: Das Abkommen soll möglichst schnell verhandelt und der Text nicht mehr substantiell verändert werden. Franziska Brantner, Staatssekretärin in Robert Habecks »grünem« Wirtschaftsministerium, äußerte sich »zuversichtlich«, mit dem Abkommen »Klimaschutz und Handel in Einklang zu bringen«. Wir bezweifeln das. Zusatzverhandlungen, die nicht mehr Bestandteil des Vertrages wären, würden weiterhin Menschenrechte und veränderte Umweltbedingungen außer Acht lassen.

ATTAC fordert einen Neustart der wirtschaftlichen Beziehungen. Was meinen Sie damit?

Statt derart überkommene bilaterale Freihandelsabkommen zu diskutieren, gilt es, in internationalen Verhandlungen zeitgemäße Ziele wie das Umweltrecht in den Vordergrund zu schieben. Wir fordern, insbesondere den indigenen Völkern ein Mitspracherecht einzuräumen. Nicht erneut darf über deren Köpfe hinweg entschieden werden. In den südamerikanischen Ländern gibt es Widerstand gegen das Abkommen. Dort erkennt man klar, dass es letztlich die Zerstörung des Regenwalds weiter anheizen könnte und das Pariser Klimaabkommen so nicht einzuhalten ist.

Konservative Politiker bezeichnen solche Forderungen als naiv, weil sie »negative wirtschaftliche Folgen« nach sich zögen. Was entgegen Sie dem?

Solche Akteure sind in der Regierung vorrangig auch in der FDP zu finden. Werde weitere Technik entwickelt, sei das Wachstum zu steigern und das Klimathema in den Griff zu bekommen, kolportiert man dort. Nur die Linke-Fraktion argumentierte im Bundestag, dass zusätzlicher weltweiter Handel mehr Landnahme, Ausbeutung und weniger Klimaschutz bedeutet. Wir brauchen in der Tat eine neue Vorstellung von Lebensqualität für die Bevölkerung weltweit. Dabei darf es nicht nur nach Kapitalinteressen gehen. Wir fordern, die Verhandlungen zu stoppen und statt dessen ein Moratorium. Mit einem demokratischen Verfahren gilt es, möglichst viele Menschen einzubinden.

Fällt es angesichts der Komplexität der Handelsbeziehungen und Interessen schwer, nennenswerte Gegenproteste zu organisieren?

In der Klimabewegung ist bereits angekommen, dass weiteres Wirtschaftswachstum ebenso wenig eine Lösung sein kann wie zunehmende Transporte von Produkten rund um den Globus. Bis zum geplanten Gipfeltreffen der EU und der Mercosur-Staaten am 17./18. Juli, bei dem es auch um das Abkommen gehen soll, werden wir das Thema weiterhin in die Öffentlichkeit tragen.