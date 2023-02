Insel am Rande der Welt

Ruslan Njawan atmet schwer. »Die Fischerei ist unsere Nahrung, unser Leben. Ohne Fisch, ohne das Meer, ohne Fischen möchte ich nicht sein«, sagt Ruslan Njawan. Schon seine Ahnen und Urahnen, Generation um Generation davor, waren Fischer, waren Niwchen. Ein kleines, indigenes Volk, von dem weltweit schätzungsweise noch 3.200 Menschen leben. Schon vor 12.000 Jahren siedelten sie auf Sachalin, Russlands größter Insel, weit im Osten gelegen. »Ych mif«, nannten sie das Gebiet. »Am Rande der Welt« heißt Sachalin auf Niwchisch. »Insel der Ahnen« sagen die Menschen heute.

In Nekrasowka lebt heute die größte Gruppe der Niwchen. Auch Ruslan mit seinen Brüdern Michail und Alexander und dem Rest der Familie. Knapp 1.000 Einwohner sollen im Dorf leben, 700 davon Niwchen. Das Dorf grenzt nach der einen Seite an Wald, nach der anderen an die Küste der Pomr-Bucht des Ochotskischen Meeres. Unbefestigte Straßen verbinden die versprengt liegenden Holzhäuser und dreistöckigen Plattenbauten, die allesamt bessere Tage gesehen haben dürften. Fünf kleine Läden gibt es, einen Kulturklub, eine Internatsschule, eine aufgegebene Kolchose und ein Jugendhaus, das seit fünf Jahren halb fertiggestellt vor sich hindöst. Medizinische Einrichtungen gibt es gar nicht mehr.

Der 49jährige und die anderen Männer in seinem Alter erzählen gerne und mit Stolz von den Traditionen der Niwchen und ihrer alten Lebensweise: vom mythischen Fest des Bären, von der Fütterung des Meeres, von der Jagd nach Robben, von Fahrten mit dem Hundeschlittengespann durch winterliche Landschaften, vom einzigartigen Klang der Lieder und von den Gerichten, deren Rezepte nur ihr Volk kennt.

Doch die Kultur der Niwchen verblasst. Hundeschlitten, wie die Niwchen sie noch vor 20 Jahren nutzten, hat in Nekrasowka niemand mehr. Heute fahren sie mit dem Geländewagen an der Küste entlang und transportieren so ihre Boote. Im Winter knattern Schneemobile über die schmalen Waldwege und das gefrorene Meer.

Die uralten Feste sind zur Folklore verkommen. Längst sind sie keine Halbnomaden mehr, sondern leben in festen Häusern. Und ihre Sprache, das Niwchische, beherrschen nur noch wenige Greise. Sterben sie, stirbt auch ihre Muttersprache, ihre Lieder verklingen für immer.

Kollektivierung und Industrialisierung zwangen die Niwchen in den vierziger Jahren, unter dem Generalsekretär der KPdSU Josef Stalin, ihre ursprünglichen Siedlungen und ihre traditionelle Lebensweise aufzugeben. Die indigenen Fischer wurden von der Sowjetregierung nach Nekrasowka umgesiedelt, um dort als billige Arbeitskräfte in der neu gegründeten Kolchose »Morgenröte« Dienst zu leisten.

»Man nannte es Zusammenlegung, Zentralisierung. Die Aufgabe war also, dass man die Bevölkerung an einem Ort zusammenführt, damit es leichter wird, die soziale und die wirtschaftliche Struktur zu entwickeln. Man hat die Leute von Rybnowsk, von Lupalowo, Romanowka, Rybnowo, Kirpitschiki und Ljuk in der Umgebung von Nekrasowka angesiedelt, und sie lebten von da an hier weiter«, erzählt die 53jährige Alexandra Njawan, die Frau des Fischers Ruslan, die jeder nur mit ihrem Kosenamen »Sascha« anspricht.

Sascha, 53, ist eine Aktivistin. Sie setzt sich für die Rechte ihres Volks ein, kämpft um Fördermittel. Häufig geht es um materielle Dinge, einen neuen Bootsmotor oder neue Netze. Dinge für den Alltag eben, die die Menschen in Nekrasowka untereinander verleihen.

»Für die Niwchen ist Sachalin heilig«, erzählt Sascha, »wir waren lange Zeit ein isoliertes Volk und haben unsere Traditionen, unsere Bräuche behalten. Dass man uns aus den traditionellen Gebieten herausgerissen hat, dass man uns an einem Ort angesiedelt hat, damit haben unsere Alten bis heute schwer zu kämpfen.« Sie spricht nicht von Nostalgie, von Orten, an denen die Alten einst aufwuchsen, von Sehnsuchtsorten. »Das ist etwas Sakrales.«