»Das IOC bewegt sich auf dünnem Eis«

Rob Schumacher/USA TODAY Sports/imago Russische Delegation unter dem Teamnamen ROC (Russisches Olympisches Komitee) in ­Beijing (4.2.2022)

Bei den Biathlon-Weltmeisterschaften ab kommenden Mittwoch in Oberhof werden Athleten aus Russland und Belarus nicht starten dürfen – wie schon Ende Januar beim Weltchampionat der Rodler am selben Ort. Dieses Verbot gilt praktisch für den gesamten Wintersport. Jüngst hat der europäische Fußballverband UEFA entschieden, das Finale des Supercups am 16. August dem russischen Kasan zu entziehen und dafür im griechischen Piräus auszutragen, nachdem russische Teams seit Ende Februar 2022 wegen des Einmarschs Russlands in die Ukraine von sämtlichen Wettbewerben der UEFA und des Weltverbands FIFA ausgeschlossen wurden. Hat es eine vergleichbare internationale Ächtung von Sportorganisationen und Athleten, wie sie derzeit Russland und Belarus erleben, in der Sportgeschichte schon einmal gegeben?

In der Geschichte der Olympischen Bewegung hat es zahlreiche Suspendierungen gegeben, längerfristige Ausschlüsse sind jedoch selten. Gerade Deutschland ist mit seinen Verstrickungen in die beiden Weltkriege wiederholt nicht zu Olympischen Spielen eingeladen worden, so etwa zu den Sommerspielen 1920, 1924 und 1948. Es kam 1946, auf der ersten Session des Internationalen Olympischen Komitees nach dem Krieg aber zu keinem Ausschluss der deutschen Mitglieder, da sie als Individualmitglieder gewählt waren. Im Fußball wurde der Deutsche Fußballbund hingegen auf dem Kongress des internationalen Fußballverbandes FIFA 1946 in Luxemburg offiziell suspendiert, nachdem schon seit Ende 1942 keine Länderspiele mehr ausgetragen wurden. Die WM 1950 fand ohne Westdeutschland statt. Erst im September des Jahres 1950 wurde die Bundesrepublik wieder in die FIFA aufgenommen. Eine Ausnahme markiert der Umgang mit Südafrika, aufgrund der Apartheidpolitik wurden südafrikanische Sportler von Tokio 1964 bis Barcelona 1992 von olympischen Wettbewerben ausgeschlossen. Ein weiterer Sonderfall ist die Resolution der Vereinten Nationen gegen das damals noch bestehende Restjugoslawien, die wenige Tage vor dem Beginn der Europameisterschaft 1992 mit den hier festgelegten Sanktionen auch den Ausschluss des Landes vom Sportgroßereignis belegte.

Wie ist dieses Novum zu erklären? Kriege hat es doch schon vor dem 24. Februar 2022 gegeben.

Ein Novum war es nicht, aber nicht jede militärische Auseinandersetzung wurde bislang geahndet. Grundsätzlich kann man konstatieren, dass die Zuschreibung einer Verantwortung für Kriege seitens der Sportorganisationen strikter gehandhabt wurde als Verstöße gegen die Statuten der internationalen Sportverbände. Vor allem unübersichtliche Bürgerkriege blieben in dieser Frage weitgehend außen vor.

Im Vietnam-Krieg von Mitte der 50er bis Mitte der 70er Jahre oder später im Irak-Krieg zwischen 2003 und 2011 waren keine Forderungen laut geworden, die USA und ihre Verbündeten vom Weltsport zu suspendieren. Niemand forderte den Ausschluss ihrer Athleten von den Olympischen Spielen 2004 in Athen, 2006 in Turin oder 2008 in Beijing. Was ist heute anders?

Frei von Politik waren Olympische Spiele nie, aber es wurde lange Zeit versucht, Politik und Sport soweit als möglich voneinander zu trennen. Im Fall des Vietnam- und des Irak-Kriegs war die Rollenzuschreibung zudem bei der überwiegenden Mehrheit der Staaten und Sportorganisationen – und im Gegensatz zu zahlreichen Völkerrechtlern, die auf das fehlende UN-Mandat verwiesen – anders als im aktuellen Krieg zwischen Russland und der Ukraine. Infolgedessen kamen auch keine weitgehenderen Forderungen gegen die USA auf.

Sportler, die nicht starten dürfen, scheinen das schwächste Glied in der Kette. Sie müssen stets ausbaden, was ihnen die große Politik einbrockt.

Ja, das sollte aber den Blick nicht dafür verstellen, dass sich manche Sportlerinnen und Sportler auch offensiv für Putin und den Krieg ausgesprochen haben. Man denke an den Auftritt des Schwimmers und Doppelolympiasiegers Jewgeni Rylow, der sein Shirt in den Nationalfarben mit einem »Z« versah.

Es gibt auch Athleten wie den russischen Tennisspieler Andrei Rubljow, der sich umgehend gegen diesen Krieg und für seine friedliche Beilegung aussprach und dennoch in Wimbledon nicht antreten durfte.

Ja, in einem für den Sport außergewöhnlich einmütigen Akt übergreifender Disziplinierung wurden auch im Sport, – wie in anderen Bereichen, zum Beispiel in der Kultur –, gerade zu Beginn des Krieges auch diejenigen russischen Athletinnen und Athleten von den Wettbewerben ausgeschlossen, die sich von Putin und vom Krieg teilweise oder gänzlich distanziert haben. Kritisch könnte man hier auch von einer Mithaftung oder sogar »Sippenhaftung« sprechen, die auch bei der Ahndung des Staatsdopings im Zuge der Olympischen Winterspiele 2014 zum Tragen kam.

Schach ist eine der wenigen Sportarten, in der russische Athleten derzeit nicht gesperrt sind, und jüngst bei den Australian Open durften neun russische bzw. belarussische Akteure als unabhängige Einzelpersonen teilnehmen, ohne Flagge und ohne Nennung des Herkunftslandes im Turniertableau. So hatten die Organisatoren in Melbourne entschieden, nachdem die Tennisvereinigung ATP wegen des »unangemessenen Ausschlusses russischer und belarussischer Spieler« gegen die britischen Turnierveranstalter von Wimbledon eine Millionenstrafe verhängt hatte. Aber ungeachtet etwaiger Ausnahmen: Das Urprinzip des Sports, Menschen im friedlichen Wettstreit und im sportlichen Miteinander zusammenzuführen, scheint gerade schwer erschüttert.

Ja und nein. Der Sport hat sowohl das Potential zur Inklusion als auch zur Exklusion. Kaum ein Ereignis vermag global mehr Menschen zu mobilisieren als ein Sportgroßereignis. Die Projektionsfläche dieses Events kann dann sowohl der Versöhnung als auch der Ausgrenzung dienen. Bis vor kurzem sprach vieles dafür, dass der organisierte Sport angesichts der Dimension des Ukraine-Krieges erstmals seit langem in aller Deutlichkeit das Potential des Sports zur Ausgrenzung eines Aggressors einsetzt. Erst der jüngste Vorstoß von Thomas Bach und dem IOC hinsichtlich einer möglichen Rückkehr russischer Sportler zu den internationalen Wettbewerben – ohne Fahne und Hymne, aber auch potentiell zu den Olympischen Spielen 2024 – deutet auf einen Kurswechsel hin. Dieses Ansinnen eines Kurswechsels in der Zulassungsfrage hat indes erheblichen Widerstand hervorgerufen: Sowohl zahlreiche Staaten als auch NOKs haben sich gegen eine mögliche Wiederzulassung von russischen und belarussischen Sportlern zu internationalen Wettkämpfen ausgesprochen. Noch scheinen die Befürworter der harten Linie zu dominieren.

Das heißt, die Diplomatie des Weltsports hat von »Soft Power« auf »Hard Power« umgestellt?

Es ist zumindest bemerkenswert, wie weitgehend einhellig und umfassend der internationale Sport auf den Krieg gegen die Ukraine reagiert hat. Nach kurzem Zögern haben nicht nur fast alle Sportverbände Mitgliedsrechte ausgesetzt und russische Mannschaften und Athleten von den Wettbewerben ausgeschlossen, sondern auch Wettkämpfe in Russland abgesagt sowie Sponsorenverträge aufgekündigt, obwohl damit für die internationalen Sportverbände bisweilen erhebliche finanzielle Einbußen verbunden waren. Russische Spitzenfunktionäre und das NOK des Landes sind indes weiter von Sanktionen des IOC ausgenommen.

Ist es legitim, angesichts der von Wettbewerben ausgeschlossenen russischen und belarussischen Athleten und Nationalteams von einer »Zeitenwende« im internationalen Sport zu sprechen?

Der Begriff »Zeitenwende« ist mittlerweile sicherlich etwas überstrapaziert, aber zwei grundlegend neue Entwicklungen sind im Sport auszumachen: Zum einen die zunehmende Politisierung, die vor allem in den letzten Jahren verstärkt zum Tragen gekommen ist. Mittlerweile haben sich die internationalen Sportverbände weitgehend von der Formel vom unpolitischen Sport verabschiedet, lassen politische Aktivitäten zu, versuchen sie aber weitgehend zu kanalisieren. Das führt – wie auch bei der vorigen Fußball-EM sichtbar war – zu anhaltenden Verhandlungen und Debatten. Zum anderen passt der Begriff »Zeitenwende« aber auch mit Blick auf die weitgehende Einmütigkeit der Sportverbände und die konsequente Abstrafung Russlands, die das Land de facto vom internationalen Sport abgekoppelt hat.

Athleten und ganze Verbände eines Landes zu sperren, ist natürlich ein weitaus schärferes Schwert, als sie unter neutraler Flagge antreten zu lassen. Ist diese neue Qualität eines der Merkmale dieser »Zeitenwende«? Der Versuch, mit möglichst breitgefächerter sportlicher Isolierung massiven Druck auf ein Land auszuüben, in diesem Falle Russland und seine politisch Verantwortlichen?

Der professionelle Sport wird von Putin seit langem als politische Bühne genutzt, um die Stärke, Leistungsfähigkeit und angebliche Überlegenheit Russlands nach außen und eigentlich noch stärker nach innen zu zeigen. Zu berücksichtigen ist auch, dass eine ganze Reihe von hohen russischen Beamten und Oligarchen Funktionen in internationalen Sportverbänden haben. Auch vor diesem Hintergrund ist die umfassende Isolation des russischen Sports schmerzhaft für die russische Regierung.

Federico Gambarini/dpa

Nicht einmal der allmächtig scheinende und bekanntermaßen auf den Friedensnobelpreis schielende Thomas Bach, der deutsche Präsident des Internationalen Olympischen Komitees (IOC), hat – trotz enger persönlicher Kontakte – Putin zum Einlenken überreden können. Bekommt der internationale Sport, der sich gern als Friedensstifter und Moderator versteht, gerade die Grenzen seiner Handlungsspielräume aufgezeigt?

Der Sport verfügt zwar über erhebliches Mobilisierungspotential, ein Allheilmittel ist er aber nicht. Bisweilen wird das Potential zur Versöhnung auch überstrapaziert. Es ist noch nicht so lange her, dass mit Unterstützung des IOC Pläne geschmiedet wurden, mit gemeinsamen koreanischen Mannschaften bei den Olympischen und Paralympischen Spielen in Tokio anzutreten. Zu diesem Zweck trafen sich Vertreter Nord- und Südkoreas mit Thomas Bach in Lausanne. In diesem Zusammenhang begrüßte der IOC-Präsident sogar eine potentielle gemeinsame Bewerbung beider Länder für die Olympischen Sommerspiele 2032. Heute sind wir relativ weit von entsprechenden Überlegungen entfernt. Andererseits hat die Fußballweltmeisterschaft in Katar nicht unwesentlich zu einer Annäherung der Golfstaaten beigetragen. So hat der Emir von Katar nach dem Sieg der saudischen Fußballnationalmannschaft über WM-Favorit Argentinien in der Vorrunde die Flagge Saudi-Arabiens hochgehalten – obwohl beide Länder seit Jahren in einem starken Spannungsverhältnis zueinander stehen.

Bach sprach Ende 2022 von einem »großen Dilemma« für das IOC. Weil die Position der olympischen Bewegung ja immer gewesen sei, dass Athleten nicht für Handlungen ihrer Regierungen bestraft werden dürften.

Thomas Bach hat diese Aussage vor allem mit Blick auf russische Sportlerinnen und Sportler gemacht, die den Krieg nicht unterstützen, aber durch die Empfehlung des IOC weiterhin vom internationalen Sport ausgeschlossen sind. Wohl auch vor diesem Hintergrund hatte das IOC zuletzt die Möglichkeit sondiert, russische und belarussische Sportler wieder zuzulassen, wenn sie sich vom Krieg distanzieren. Infolgedessen zitierte Bach unlängst auch zwei Sonderberichterstatter des UN-Menschenrechtsrats, die Bedenken mit Blick auf einen weiteren Ausschluss geäußert hätten.

Das Resultat dieser Sondierungen wurde Mitte voriger Woche nach einer außerordentlichen Sitzung der IOC-Exekutive vorgestellt. Die Essenz: Russland und Belarus sollen alsbald auf die internationale Sportbühne zurückkehren dürfen. Mit den internationalen Sportverbänden soll ein Weg gefunden werden, die Sportler beider Länder als »neutrale Athleten« zurückkehren zu lassen, sofern sie »die Olympische Charta umfänglich respektieren«, sprich: sich von diesem Krieg distanzieren und die Bedingungen des Weltantidopingcodes erfüllen. Ein klares Signal für die Sommerspiele 2024 in Paris oder?

Das IOC bewegt sich gegenwärtig auf sehr dünnem und vor allem glatten Eis. Auf der einen Seite ist die angestrebte Rückkehr der russischen Sportler zu den internationalen Wettkämpfen ein deutliches Signal für die Sommerspiele 2024 in Paris. Dahinter stehen sowohl völkerverbindende als auch finanzielle Interessen. Auf der anderen Seite weist die deutliche Kritik zahlreicher Staaten und die Reaktion des ukrainischen Staatschefs Wolodimir Selenskij, der eine Bildstrecke mit Sportstätten in den sozialen Netzwerken veröffentlicht hat, die im Krieg zerstört wurden, auf ein Akzeptanz- bzw. Legitimitätsproblem des Kurswechsels hin. Das IOC wird taktieren und mutmaßlich einen schwierigen Formelkompromiss suchen, um die unterschiedlichen Positionen zusammenzubringen. Eine Trennung nach politischer Einstellung für oder gegen den Krieg dürfte kaum möglich sein.

Ist für einen nationalen Dachverband wie den Deutschen Olympischen Sportbund – der pro forma autonom ist, doch wegen finanziellen Abhängigkeiten existentiell am Staatstropf hängt – in dieser Situation überhaupt eine eigenständige, nuancierte Außenpolitik unabhängig von oder gar entgegen der offiziellen Regierungspolitik denkbar?

Gerade bei den Olympiaboykotten der 1970er und 80er Jahre gab es Beispiele für beide Tendenzen: Während 1980 zahlreiche westliche Nationale Olympische Komitees dem Appell der Regierungen zum Boykott folgten, beschlossen andere NOKs, wie etwa die von Großbritannien, Neuseeland, Dänemark oder Australien, an den Spielen teilzunehmen. Auch heute wäre ein entsprechender Riss zwischen Regierungen und Sportverbänden potentiell denkbar, wobei in Deutschland letztlich der Konsensgedanke stets stärker ausgeprägt war.

Wäre es nach diesem sportpolitischen Exempel der Isolierung des russischen Sports nicht konsequent, wenn IOC und Weltverbände in ihren Statuten festschrieben: Sobald ein Land einen Krieg anzettelt, werden seine Sportorganisationen und Athleten automatisch vom internationalen Sportgeschehen ausgeschlossen?

Die gegenwärtige Fassung der IOC-Charta, die in positiver Diktion fordert, »den Sport in den Dienst der Menschheit zu stellen und dadurch den Frieden zu fördern«, aber auch auf die Ächtung von Gewalt abhebt, kommt dieser Zielsetzung ja bereits recht nahe.

Konkreter wäre: Wer ein anderes Land überfällt, wird sofort vom internationalen Sportbetrieb suspendiert.

Es fällt auf, dass die jüngsten Änderungen der Statuten von Sportverbänden vor allem gesellschaftspolitische Themen berühren. Ob auch Fragen der internationalen Sicherheits- und Verteidigungspolitik im Sport nähere Berücksichtigung finden, bleibt abzuwarten.

Nicht zu unterschätzen sind ebenso die Gefahren des sogenannten Sportswashing, also von Versuchen, den Sport zu benutzen, um ökologische, politische oder gesellschaftliche Missstände zu überdecken. Was in der Konsequenz heißt, dass Sport instrumentalisiert wird.

Der Begriff Sportswashing ist ein recht junger Begriff. In den letzten fünf Jahren ist er zunächst seitens der Medien und dann verstärkt von der Öffentlichkeit aufgegriffen worden. Mittlerweile findet er auch in der Wissenschaft Verbreitung. Sportswashing bedeutet im Kern: Das eigene Image durch den Sport aufzuwerten, – vor allem mit Hilfe von Sportgroßereignissen. Die Strahlkraft des Sportes wird genutzt, um sich selbst positiv darzustellen, aber eben auch, um Fehlentwicklungen im eigenen Land zu übertünchen. Es ist keine allgemein akzeptierte Definition, sondern eher ein allgemeines Verständnis. Letztlich umschreibt es das, was es schon seit Jahrzehnten gegeben hat: die Instrumentalisierung der Bühne des Sportes für Interessen, die jenseits des Sportes angesiedelt sind. Schon die Olympischen Spiele 1936 wiesen Merkmale von Sportswashing auf. Damals hat nur keiner diesen Begriff verwendet. Diese Inanspruchnahme des Sports für Interessen und Ziele jenseits des Sports dürfte kaum in allen Bereichen zu unterbinden sein, allein schon deswegen, weil der Sport ein derart großes öffentliches Kommunikationspotenzial bietet. Was wir allerdings gegenwärtig erleben, ist der Versuch der Sportorganisationen, bei aller prinzipiellen Zuwendung zu gesellschaftspolitischen Fragen dennoch weiterhin die Kontrolle zu behalten. Infolgedessen dürften gerade Debatten über Symbole und niederschwellige Proteste im Sport in den kommenden Jahren noch häufiger auf der Agenda stehen.

Was aber, wenn es sich um »Instrumentalisierung zugunsten des Guten« handelt? Beispielsweise könnte der Sport dazu beitragen, Spannungen abzubauen.

Es erscheint mir gar nicht so unwahrscheinlich, dass der Sport zu den Handlungsfeldern gehört, in denen als erstes wieder Kontakte aufgenommen und gemeinsame Aktivitäten ermöglicht werden. Man erinnere sich nur daran, dass es zwischen Westdeutschland und Israel nach dem Zweiten Weltkrieg schon eine Sportdiplomatie gab, als offiziell noch keine diplomatischen Beziehungen aufgenommen worden waren.

Ist für Sie vorstellbar, dass russische und ukrainische Teams etwa im Fußball, Volleyball oder Handball wieder einmal Freundschaftsspiele austragen?

Es fällt schwer, in diesen Zeiten überhaupt irgend etwas auszuschließen, aber die Wunden und Narben dürften in diesem Fall so tief sein, dass es sehr lange dauern wird, bis es zu einer freiwilligen Annäherung kommt. Erwartbar ist vielmehr, dass auch bei entsprechenden Auslosungen für Qualifikationen interveniert wird, um ein Aufeinandertreffen zu unterbinden.