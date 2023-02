Nachschlag: Zündnadeljets

imago/imagebroker Was den Preußen das Zündnadelgewehr, soll den Ukrainern bitteschön der moderne Kampfjet sein

Seit fast einem Jahr ist das öffentliche Gespräch über Außenpolitik eines über Krieg; die wie der scheinen identisch. Folglich gibt es in solcherlei Unterhaltungen auf die Frage »Sind immer mehr Waffen die Voraussetzung dafür, dass irgendwann die Waffen schweigen?« nur eine Antwort. So fragt jedenfalls der Radiomann den Berliner Politikwissenschaftler und Denkpanzer Herfried Münkler aus Berlin. Der Kenner historischer Schlachten immerhin weiß noch um qualitative Unterschiede, kann Folgen abschätzen und kommt daher zu dem Schluss, dass mit der Übergabe moderner Kampfjets an die Ukraine ein »anderer Krieg« herrschte, den zu führen ziemlich ungemütlich werden könnte. Den Radiomann ficht so etwas nicht an, der will offenbar, dass endlich auch die neuesten Bomber geliefert werden, und hat dafür seinen zündenden, moralisch unanfechtbaren Vergleich gefunden: Das Zündnadelgewehr, mit dem die nominell schwächeren Preußen anno 1866 die Österreicher besiegt hatten. Im Radio fortgesetztes Zündeln. (brat)