Digitaler Schatz

Der Choreograph William Forsythe hat dem Karlsruher Medienkunstzentrum ZKM sein Archiv übergeben. Der digitale Schatz, den der vielfach ausgezeichnete US-Künstler am Freitag an ZKM-Chef Peter Weibel überreichte, umfasst 4.000 Videobänder und Datenträger sowie zahlreiche Notizen, Korrespondenzen und Fotos. Das Archiv soll für die Öffentlichkeit zugänglich sein. Sie erhält damit Einblick in alle Schaffensperioden – von den Anfängen am Stuttgarter Ballett über die Ära am Ballett Frankfurt (1984–2004) und die Forsythe Company (2005–2015) bis hin zur Gegenwart. (dpa/jW)