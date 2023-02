Großbritannien hat eine neue archäologische Attraktion. Die als Thornborough Henges bezeichnete Stätte mit mehreren steinzeitlichen Erdwallkreisen in der Grafschaft Yorkshire öffnete am Freitag erstmals ihre Pforten für Besucher, wie die Nachrichtenagentur PA meldete. Der Ort nahe der Stadt Ripon wird auch als »Stonehenge des Nordens« bezeichnet. Die Anlage besteht jedoch nicht aus Steinkreisen, sondern aus drei kreisrunden, bis zu vier Meter hohen Erdwällen mit mehr als 200 Metern Durchmesser aus dem vierten und dritten Jahrtausend vor unserer Zeitrechnung. Verwaltet wird die Stätte von der Organisation English Heritage, die auch für Stonehenge im Südwesten Englands und viele weitere historische Stätten im Land zuständig ist. Vorausgegangen war eine Vereinbarung über die Übereignung des Bodens von einem Bergbauunternehmen an die öffentliche Hand. (dpa/jW)